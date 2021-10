Las comparaciones son odiosas. Aunque, en este caso, sirven para sobrellevar de mejor manera la titubeante racha por la que atraviesa el Valencia CF. Tras embolsarse diez puntos de los primeros doce posibles, el equipo de Bordalás tan solo ha sumado tres de los dieciocho siguientes. Sin embargo, las estadísticas piden calma, pues la temporada pasada el Valencia, ante los mismos diez rivales (en el mismo estadio) que de momento se ha cruzado este año, sacó poco más de la mitad de puntos. Ocho frente a los trece conseguidos de momento en la 2021/2022.

El único matiz digno de apostillar en esta estadística lo marca el último enfrentamiento contra el Mallorca, equipo que no militaba en Primera la campaña pasada. Por lo que no se establece diferencia de puntos respecto a la temporada anterior. Sí contra el Getafe, ante el que el cuadro de Mestalla no pasó del empate en la temporada 2020/21, sumando tan solo un punto. En la jornada inaugural de la presente campaña, Bordalás consiguió conservar los tres puntos gracias a una victoria por un gol a cero. No corrió la misma suerte en Los Cármenes, aunque el único punto obtenido sirvió para mejorar las prestaciones de la última visita a Granada que concluyó con un resultado de dos a uno en contra. El doblete de victorias ante Alavés en Mestalla y en El Sadar acentuó aún más el progreso respecto al Valencia de Javi Gracia, que tan solo ‘rascó’ un punto en sendos enfrentamientos, el conseguido ante los babazorros.

Con la destacada victoria por uno a cuatro ante Osasuna se terminó el gran arranque de temporada blanquinegro. Aún así, los escasos tres puntos sacados desde entonces, no igualan, a nivel numérico, la temporada respecto al pasado año, sino que se mantiene un escalón por encima. El conjunto valencianista cayó de forma cruel en los últimos instantes ante el Real Madrid en Mestalla por uno a dos, un resultado que contrasta con el espectacular cuatro a uno que le endosaron a los madridistas en la jornada nueve de la pasada liga. A partir de ese enfrentamiento que se dio en la quinta jornada de la presente temporada, el Valencia de Bordalás calca los pobres números conseguidos con Javi Gracia, aunque ante rivales distintos. Se emuló la actuación en Mestalla ante el Athletic Club con un empate, este año a uno y el año pasado a dos. El insuficiente empate en el Mirandilla ante un Cádiz que llegó con siete bajas del primer equipo mejora lo conseguido el pasado año, donde el cuadro de Mestalla sufrió una derrota por dos goles a uno. El segundo y último partido donde el Valencia volvió a empeorar es el del Camp Nou. El equipo ‘rascó’ un meritorio empate a dos mientras que este año cayó a pesar del golazo inicial de José Luis Gayà. Precisamente en los únicos dos duelos en los que el equipo de Gracia mejora al de Bordalás han sido ante los dos grandes del fútbol español: Barça y Madrid.