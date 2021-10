El Valencia CF sigue recuperando efectivos en su objetivo de regresar a la senda del triunfo. Después de cinco partidos alejado del equipo, Thierry Rendall podría regresar mañana en el Benito Villamarín. Así lo explicó José Bordalás en la rueda de prensa previa al choque, en la que afirmó que el luso ya trabaja con el grupo y "es posible" que pueda alinearlo. Lo mismo explicó sobre Toni Lato y no cerró la puerta a Maxi Gómez, aunque su presencia es muy complicada con lo poco que ha podido entrenar.

Sobre el atacante charrúa, el preparador alicantino explicó que las molestias que le han impedido entrenar hoy son las mismas que le llevaron a ser cambiado al descanso en el partido contra el RCD Mallorca y que se le hicieron pruebas que mostraron una sobrecarga. Bordalás manifestó que le veían mejor y que iban a ver si podían alinearlo mañana, pero que si no está será porque no tiene buenas sensaciones y no conviene arriesgar en una semana de tres partidos.

Con Cheryshev el optimismo es mucho menor, el técnico reveló que se resintió de su lesión en el ligamento lateral de su rodilla y que por ello trabaja al margen. "Es seria duda para el partido de mañana", concluyó.