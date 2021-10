Santi Cañizares tiene buena memoria. El que fuera uno de los mejores guardametas de la historia e icono del mejor Valencia CF que se recuerda ha aprovechado un pequeño hilo de twitter para comparar su Valencia con el de Meriton.

El periodista Juan Pablo Gatti compartió una captura del Coeficiente UEFA que mostraba el Football Manager en su versión del año 2005. En ella se veía el coeficiente desde la temporada 99/00 hasta entonces, mostrando al Valencia CF en segunda posición del cómputo global sólo por detrás del Real Madrid y por encima del FC Barcelona. La imagen fue acompañada por una frase de lo más cruda: "Eran otros tiempos".

Otro tuitero, @RainerBonhof, comentó dicho tuit dejando claro el dolor que le produce ver en qué situación se encuentra actualmente el Valencia CF en comparación a aquellos años de bonanza deportiva y económica: "Datos reales en la 04-05. Es increíble la pérdida de grandeza del Valencia 17 años después, les da miedo hablar de Europa como objetivo mínimo, incluido a Bordalás (el daño que ha hecho Meriton al club hace que se vean normales cosas que no lo son. Europa League es un éxito para ellos)".

Pero esto no termina aquí, ya que entró en juego el mencionado Santiago Cañizares, echando más leña al fuego: "Lo curioso es que esta época, parte del valencianismo estaba muy enfadado con la gestión… He dicho curioso, eh!!… tranquilos que no pretendo ensalzar, defender, ni criticar a nadie… Ya no hace falta…"