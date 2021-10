13:17

MÁS BETIS

"Es un gran equipo con una plantilla amplia. Jugadores con gol, dotados técnicamente, con experiencia... Es un equipo que domina varias facetas del juego y que tiene alternativas. El último partido fue capaz de hacer tres goles y es un equipo muy realizador. Conocemos bien al Betis y hemos trabajado para afrontarlo y desarrollar un buen juego para conseguir una victoria"

PAULISTA Y OBJETIVO

"Las respeto muchísimo. Es uno de los capitanes y es un futbolista muy ambicioso como lo soy yo y comparto muchas de las cosas que piensa y dice, pero nuestra obligación como profesionales es ir paso a paso. No podemos marcarnos un objetivo a largo plazo cuando no hemos conseguido los puntos suficientes. Ahora mismo el objetivo es conseguir una victoria y lograr los puntos para luchar por ese objetivo"

OPTIMISMO

"Somos un equipo que creemos en el trabajo. Después de una racha de resultados adversos siempre digo que el equipo está más cerca de conseguirlo. Siempre somos optimistas"

CAMBIO PORTERÍA

"Tenemos varios porteros trabajando francamente bien y no hay ningún debate. Todos están preparados para cuando se les necesite y ahora mismo está jugando Cillessen, pero hay tres porteros más que están trabajando bien. Analizamos con Ochotorena aspectos de mejora para la portería pero no se le puede achacar la culpa cuando se encajan goles solo al portero. Giorgi salió del once porque en ese momento anímicamente estaba con una gran responsabilidad un chico que todavía no domina el idioma. No lo cambiamos por estar mal, estamos muy contentos con él"

MAXI LESIÓN

"Unas molestias que se le hicieron pruebas. Si finalmente no está es porque no tiene buenas sensaciones"