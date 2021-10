Libertad VCF sigue trabajando para conseguir el 5% de las acciones del Valencia y poder tener conocimiento de los movimientos en las cuentas del club. La asociación nació con el objetivo de liberar al Valencia CF y sentar las bases para la democratización de nuestro club y su presidente, Jose Pérez, ha estado en 'Línia de fons' de À Punt para analizar la situación de las acciones del conjunto valencianistas, donde también ha ofrecido datos de todas las que han conseguido agrupar hasta el momento.

SITUACIÓN DEL VALENCIA CF

"La sociedad Valencia CF está en su peor momento de la historia, a pesar de los resultados deportivos, la sociedad se está gestionando igual de mal y para los mismos intereses que no son los deportivos".

PORCENTAJE EN POSESIÓN

"Íbamos a montar una carpa de Libertad para que la gente se acercara, conocernos, contarles el por qué de la agrupación y agrupar las acciones allí, pero la gente que iba a Mestalla no eran habituales, había mucho extranjero, mucha gente del equipo contrario y gente que no era abonada/accionista. A partir de este partido con el aforo completo se ha notado un cambio brutal, el sábado conseguimos agrupar las mil acciones en casi hora y media que disponemos. Hemos llegado ya al tercio del objetivo del 5%, queda mucho trabajo, pero lo importante hay que trasladar la urgencia porque estamos en una situación crítica".

URGENCIA POR AGRUPAR LAS ACCIONES

"Desde que saltó la noticia de la ampliación del capital es de urgente agrupar las acciones. Con este porcentaje podríamos saber que clase de ampliación de capital pretenden hacer, cuál es la situación económica porque de la ampliación de capital tan solo sabes lo que dice el Valencia en un comunicado de cuatro líneas donde dice que van a solicitar una ampliación de capital al máximo accionista que capitalice créditos para fortalecer la economía del club que no sabemos cuál es. Tenemos unas cuentas de hace catorce meses, de junio de 2020) y no sabemos nada más y somos socios de esta sociedad y no conocemos como está".

EL PODER DE PETER LIM

"Parece que un máximo accionista por muy alta que sea la participación que tiene en una sociedad puede hacer lo quiera y las leyes españolas no lo permiten aunque tenga un 85%. Tiene que regir la sociedad en beneficio de esta y también en protección de los pequeños accionistas. Si hay un abuso de poder en la ampliación de capital y se intenta debilitar al pequeño accionista, intentaremos que un juez lo vea y nos dé la razón.

VOTACIÓN DE MERITON EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Dependiendo de como se articule esta ampliación de capital, si es una ampliación de créditos y no con las suficientes garantías para el pequeño accionista, podría tener que abstenerse en esta votación que se haría en una junta general y ya han dicho que será ordinaria y podría haber un conflicto de intereses, por lo que debería abstenerse".

VETO A LOS ACCIONISTAS CON MENOS DE 3.500 ACCIONES

"En la junta general del año pasado se hizo un acuerdo de junta en el que se tomó una decisión en el que no iban a poder acudir a junta y por lo tanto no iban a tener derecho a voto los accionistas de menos de 3.500 acciones. Nosotros solicitamos al juez como medida cautelar que como va a haber una votación tan importante en la junta general de este año que dejen todavía acudir, que deje en suspenso este acuerdo de junta hasta que el juez dictamine. A día de hoy los únicos titulares con más de 3.598 sería Meriton y Llorente y en la otra realidad podríamos ir entre 25.000 y 30.000 accionistas".

POPULARIDAD DE LA ASOCIACIÓN

"Tenemos bastante claro el mapa del accionista valencianista, el club tiene un accionariado muy repartido de edad avanzada porque en la conversión a sociedad anónima que es cuando se compran estas primeras acciones estamos hablando de gente por encima de los 45/50 años y nos estamos yendo ya a la gente de 60/70. El problema es que nosotros nacemos en redes sociales que nos ha dado un impulso, cuando hemos hecho la carpa, hemos ido a pueblos nos hemo dado cuenta que había mucha gente que no nos conocía pese a lo que nos habíamos movido. El punto de inflexión claro ha sido Mestalla, es la convocatoria cada fin de semana o cada quince días del accionista/abonado del Valencia. El sábado casi 100 accionistas que se acercaron a la carpa para agrupar y casi 1.000 acciones, nos estamos moviendo".

DATOS DE ACCIONES

"Los grandes/pequeños accionistas tienen la puerta abierta. Libertad ha hablado prácticamente con todos y algunos de ellos sí que han agrupado. Hay 3.000.000 de acciones que suponen el 100% y Peter Lim y Meriton tienen 2.950.000, por lo que quedan 550.000 en manos de accionistas que son Peter Lim y necesitamos 180.000, 120.000 si descontamos las 60.000 que ya tenemos. En manos de grandes accionistas, paquetes de las 3.000 de Llorente, bajando a las 1.500, 1.000 que hay varios estaremos sumando no más de 50/60.000 acciones, un 10% que están a manos de valencianistas. Ni siquiera sin ningún pequeño/gran accionista hubiera agrupado acciones, que no es la realidad porque hay que sí que lo han hecho, serían necesarios ellos. Las acciones en un cajón no hacen nada y si se produce la ampliación de capital se reducirían a una tercera parte de lo que valen ahora. Así de crudo es, así es como la gente que trabaja con Peter Lim ha montado la realidad, ha montado la situación para que suceda lo que va a suceder".