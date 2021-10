Nacho Vidal atendió a la revista Panenka en una entrevista donde el lateral analizó su situación en CA Atlético Osasuna además de dejar unas pinceladas de su pasado por el Valencia CF y por la Academia. Una de tantas preguntas fue el por qué de su situación de estudios que actualmente está graduado en Fisioterapia y hace un año terminó el Máster en Administración de Empresas.

Su respuesta fue un tanto peculiar. Al principio empezó citando a su hermano mayor y lo etiquetó como "un gran estudiante", esta fue la primera razón de empezar a estudiar. La segunda no tuvo nada que ver con esta, sino con el Valencia, "siempre me ha gustado escuchar a la gente mayor y en la residencia del Valencia siempre nos repetían: ‘el Valencia no es la realidad del fútbol. Sois unos privilegiados’, apuntó Nacho Vidal.

Una respuesta de humildad donde, como el jugador hace entrever, el conjunto de Mestalla no se puede comparar con otros conjuntos de categorías inferiores que no perciben lo suficiente para vivir del fútbol: "Yo he tenido la suerte de poder jugar en el Valencia y llegar al primer equipo y, ahora, de estar en un club como Osasuna, en el que mantengo esas facilidades, pero yo sabía y sé que no es la realidad esto, y quería estar preparado por si en algún momento tenía que afrontar la realidad".