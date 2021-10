Gayà tiró de capitanía y dio la cara tras el bochornoso partido del Valencia CF en el Benito Villamarín. Crítico tras la goleada (4-1), el capitán pidió "perdón" a la afición y manifestó que toca reaccionar tras siete partidos consecutivos sin ganar y después de sumar 3 de los últimos 21 puntos.

"Noche muy dura. No esperábamos esto hoy. Después de una mala dinámica esperábamos cambiar la situación. Nos han pasado por encima y no hemos tenido opciones. Han sido mejores desde el primer minuto. Pedir perdón porque esta imagen no la podemos dar. Podemos perder, empatar, pero no dando esta imagen", aseguró el capitán valencianista.

"Hemos dado una imagen muy pobre, la de un equipo que tiene que cambiar esta dinámica. Venimos de dos años difíciles y esto no puede seguir así porque al final, como he dicho, puedes perder pero siempre con otra cara. Nos han pasado por encima. No puede pasar", insistió Gayà en los micrófonos de Movistar nada más concluir la cita en Heliópolis.

Autocrítica de Gayà por una difícil situación: toca encajar menos

"Tenemos que hacer autocrítica; cuando ya son tantos partidos sin ganar es que algo no está funcionando", expresó Gayà. "Empezamos muy bien la temporada siendo sólidos atrás y estamos dando ya muchas facilidades al rival. El Betis tiene gente de calidad arriba y no se puede conceder tanto. Hemos hecho errores infantiles. La experiencia del año pasado, que concedimos mucho atrás, debe servir. Estamos volviendo a caer en errores y tenemos que cortarlo porque estamos a tiempo", dijo Gayà.

"El mensaje para la afición es que tenemos que pedir perdón", concluyó. "Se puede perder pero no así. Hay que seguir, mirar hacia delante y levantarnos rápido .Queda mucho pero tenemos que volver a lo que nos ha hecho fuertes al principio de la temporada: ser fuertes atrás y no conceder y a partir de ahí crecer. Nos meten muchos goles y hay que cambiarlo."