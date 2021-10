Miguel Zorío vuelve a escena. El presidente del colectivo Marea Valencianista que tiene una oferta para comprar el club encima de la mesa, se ha vuelto a manifestar a través de una nota de prensa a propósito del estado de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en la que apremia al Gobierno Valenciano a tomar una decisión al respecto de este asunto antes de la celebración de la Junta General de Accionistas y le señala que siga las directrices marcadas por la propia Abogacía de la Generalitat, que instó a resolver de forma anticipada la ATE y adquirir dos vías: decretar la caducidad de la actuación (pudiendo designarse posteriormente un nuevo promotor) o directamente decretar la sustitución el promotor. La nota de prensa acaba señalando que en caso de que el Consell no lo haga podría incurrir en un delito de prevaricación.

La nota de prensa reza lo siguiente:

"Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF y cabeza visible de Marea Valencianista, ha solicitado hoy al Gobierno Valenciano a que “de una vez por todas tome una decisión sobre la ATE que Peter Lim está incumpliendo de manera sistemática. Los servicios jurídicos de la propia Generalitat fueron muy tajantes hace ya algunas semanas cuando advirtieron a las dos Consellerías implicadas que deben resolver la Actuación Territorial Estratégica, por los continuados incumplimientos del promotor. Y si no lo hacen corren el riesgo real de que alguna de las plataformas valencianistas lleven al juzgado este tema, tal y como ya han anunciado. El gobierno de la Generalitat Valenciana debe defender los derechos de los valencianos, de los valencianistas, de los accionistas minoritarios del Valencia CF y de los vecinos de Valencia, para que de una vez por todas, si Lim no quiere terminar el nuevo Mestalla, hacer cumplir la sentencia del Supremo que afecta a una grada del viejo Mestalla, hacer cumplir los compromisos urbanísticos con los vecinos de Valencia (polideportivo incluido), hacer cumplir al auditor con sus obligaciones de reflejar fielmente la situación financiera calamitosa que vive el club y dar la posibilidad a un nuevo promotor que termine con todo este desaguisado. Eso sí, Peter Lim debería vender sus acciones”.

Miguel Zorío recuerda que “el pasado verano, la Abogacía de la Generalitat Valenciana, a petición de la Conselleria de Territorio, dictaminó que la Generalitat Valenciana debía resolver de forma anticipada la ATE del Mestalla, cuyo plazo finaliza en 2025. El documento que recibió el gobierno valenciano era taxativo: el Consell tiene la obligación jurídica de resolver anticipadamente la actuación urbanística en base los informes técnicos y a los sistemáticos incumplimientos del promotor, el Valencia CF y su propietario, Peter Lim”.

El pasado 20 de agosto venció el plazo de ejecución de la segunda fase de la ATE Abogacía de la Generalitat Valenciana instó a resolver anticipadamente la ATE por dos vías: o la caducidad de la actuación (que se podría retomar por un nuevo promotor) o la sustitución del promotor (Valencia CF/Meriton). Para la Abogacía, el pleno del Consell debe ser el que adopte el acuerdo, bien resolviendo anticipadamente y acordando la sustitución del promotor o bien declarando la caducidad por incumplimiento de las condiciones establecidas dado que ello determina la pérdida de eficacia de las decisiones adoptadas a la hora de declarar como estratégica la actuación. Si no se hace, el Consell puede verse abocado a un litigio por posible prevaricación, según han señalado los asesores jurídicos de diferentes plataformas valencianistas en diferentes medios de comunicación.