La enfermería del Valencia CF empieza a vaciarse con varios futbolistas en la recta final de su recuperación. Carlos Soler y Thierry Rendall se entrenaron con el grupo y podrían reaparecer contra el Villarreal CF. José Bordalás no confirmó su regreso, afirmó que están mejorando bastante y que será mañana cuando decidan. La presencia de Maxi, con una "lesión muscular no muy grave" es más bien complicada, pero el alicantino no acabó de descartarlo: "Mañana veremos, horas antes del partido, si podemos contar con él", explicó.

El delantero charrúa abandonó el campo contra el Mallorca en el descanso por molestias y no pudo estar en el Benito Villamarín. Hoy ha entrenado al margen del grupo por decisión del cuerpo técnico y hasta no conocer sus sensaciones previas al choque no se tomará una decisión total. Marcos André, a pesar de que no estuvo acertado contra el Betis, parte con todas las papeletas para ser titular.

El que es "casi imposible" que no esté es Gabriel Paulista, al que el entrenador elogió por su profesionalidad tras el incidente del Villamarín: "A Paulista le conocemos sobradamente, es un grandísimo profesional que nos dio un susto importante pero afortunadamente se ha recuperado. Hemos tomado las precauciones necesarias, pero quiere estar con el equipo mañana y es casi imposible que no esté con nosotros. Es un ejemplo, un líder. Y es una buena noticia para todos", razonó.