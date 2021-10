La rueda de prensa de José Bordalás previa al partido contra el Villarreal CF fue una de las más ricas desde el plano futbolístico de la temporada. El encuentro se encuentra sumido en una mala dinámica y para salir de ella se presenta vital encontrar la mejor versión del equipo. El técnico alicantino habló de una serie de "hábitos" que el cuerpo técnico trabaja para cambiar y que lleven al equipo a estar mucho más adaptado al tono competitivo del fútbol moderno.

El entrenador fue preguntado por el 'sello Bordalás' y respondió que su estilo pasa por adaptarse a la exigencia del balompié moderno y lo que la competición le está exigiendo hacer a los equipos, asimismo, explicó que tiene un equipo compuesto por jugadores de un determinado perfil y que están trabajando en cambiar algunos hábitos.

Acerca de los aspectos en los que el cuerpo técnico está centrado en cambiar, Bordalás fue bastante didáctico: "Trabajamos en facetas como el correr a los espacios, ir a los duelos, a los balones divididos, ganar las segundas jugadas y ser más fuertes y contundentes", explicó y achacó a este déficit la dificultad para ganar los partidos. Además, también comentó que muchas veces "el jugador quiere el balón al pie" y que no le gustó contra el Mallorca que su equipo diese 20 toques en campo propio sin poder pasar a campo rival.

Preocupado por la imagen del equipo

Con esto, Bordalás explicó también que no está satisfecho con la imagen que está mostrando su equipo: "No es el Valencia que queremos ver nadie, el primero yo como técnico", manifestó el entrenador, que dejó claro que sus equipos tienen que ser "mucho más fiables" y que no pueden ser tan frágiles y encajar goles con facilidad, "Debemos corregirlo de manera inminente y recuperar la imagen de equipo ambicioso, fuerte y competitivo".