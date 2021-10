12:31

¿Sólo con dos días de entrenamiento se puede arreglar lo del Villamarín? ¿Se siente solo como figura que habla públicamente? No me siento solo y no entro a valorar esto. Estamos en una mala racha de resultados y dos días son poco tiempo, pero muchos errores son por falta de atención o errores puntuales o individuales que no podemos seguir cometiendo. Confío en que el equipo dará mañana otra imagen muy diferente