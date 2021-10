Un derbi no se juega, se gana. El Villarreal y Valencia CF afrontan el derbi autonómico en situaciones similares, ambos conjuntos llegan a la duodécima jornada de ‘LaLiga’ en las peores condiciones.

El equipo amarillo, que lleva dos meses sin ganar en la competición liguera, quiere y tiene muchas ganas de revertir la situación y volver a conseguir los tres puntos, celebrar la victoria y mirar hacia arriba en esta competición liguera. «El vestuario está unido y el resultado llegará» analizó Unai Emery en el día de ayer.

El técnico del Villarreal, evitó la palabra crisis durante la comparecencia. Preguntado por dicha situación tras dos derrotas consecutivas y un empate en casa ante el Cádiz CF, en un encuentro de ‘infarto’, el preparador vasco apostó por el trabajo como receta para recobrar la confianza perdida.

No piensa en crisis: «Pensamos en el siguiente partido y preparamos con el equipo cada competición y buscamos mejorar. Me centro en el trabajo, en buscar las mejoras. No me paro en otras circunstancias que no sean el juego, el trabajo con el equipo para recobrar la confianza. Buscamos las cosas que nos están saliendo bien y tratamos de mejorar las que no están saliendo».

El ahora entrenador del Villarreal que llevó la temporada pasada el trofeo de la Europa League a las vitrinas del club, cuenta con el apoyo del máximo mandatario Fernando Roig y la directiva del club, además de la afición ‘grogueta’ que acude cada encuentro al estadio de La Cerámica para apoyar al equipo castellonense.

Que mejor duelo que un derbi para revertir la situación y empezar a mirar a los puestos europeos.

Mestalla, el escenario

El derbi autonómico tendrá lugar en el feudo valenciano este sábado a las 18:30 horas en el que será la vigésimo sexta jornada de LaLiga Santander. El Valencia y el Villarreal CF se han visto las caras, en LaLiga, 20 veces. 11 victorias para el conjunto local, 3 empates y 6 victorias para el equipo visitante.

La balanza está a favor del Valencia, pero los amarillos llegan con muchas ganas de llevarse el derbi y recortarle distancias a su rival en las estadísticas de enfrentamientos entre los dos.