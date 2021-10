En cuanto el Valencia CF ha hecho oficial el once titular para enfrentarse al Villarreal en Mestalla, el canterano Toni Lato escribió un tweet a través de su cuenta personal en el que confirmaba que aún no está recuperado al cien por cien de sus molestias. Por lo tanto, de momento no podrá ayudar al equipo.

El joven lateral había entrenado con aparente normalidad durante las últimas sesiones antes de recibir al submarino, sin embargo, en el último instante han decidido no correr riesgos y esperar al próximo encuentro del conjunto de Mestalla ante el Atlético de Madrid.

Lato lamentó no haberse recuperado a tiempo y aseguró que hoy su trabajo consistirá en animar al equipo en un partido trascendental.