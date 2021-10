Gran día para Hugo Guillamón. El central vivió el sueño de cualquier canterano valencianista y anotó su primer gol en Mestala. ¡Y qué golazo! Picadita con mucha clase por encima de Rulli para adelantar al Valencia CF y firmar un registro un tanto curioso en este arranque de temporada para los hombres de Bordalás.

Al concluir el partido tiró de galones y asumió el flash post-partido en Movistar. "El equipo no merecía esta racha que llevábamos. Habíamos bajado el ritmo y esto sienta muy bien. Volver a ganar en Mestalla. Tenemos que seguir", aseguró.

"En estos últimos partidos habíamos concedido muchos espacios; nos llegaban muy fácil. Estábamos trabajando para corregir eso y cerrar mejor. El equipo lo ha dado todo, ha estado junto, ha ayudado... no nos han creado mucho peligro", añadió, valorando el triunfo 2-0 ante el Submarino.

Portería a cero, vital

"Dejar porterías a cero es vital para sumar victorias. Si te marcan 2 o 3 goles cada partido es difícil puntuar. Nuestro objetivo es estar sólidos en defensa y a partir de ahí aprovechar nuestra calidad arriba", explicó Guillamón.

Sobre su gol, se mostró feliz. "Es muy especial marcar mi primer gol aquí. No lo he visto, pero ha sido muy bonito por lo que me dicen. Estoy muy feliz", indicó.

"Este gol va por la afición, que está con nosotros día a día. Es normal que estuvieran descontentos por nuestra racha y ahora lo único que podemos decirles es que nos vamos a dejar la piel por dejar al valencia lo más arriba posible", zanjó.