El derbi entre Valencia y Villarreal arrancaba con novedades en los onces. La presencia de Carlos Soler en el once era una incógnita tras la lesión del '10' valencianista, que le apartó hasta tres jornadas del equipo. Ya recuperado volvió en el Camp Nou, donde fue titular, y tras el Mallorca salió de nuevo desde la banca. Ante el Betis su ausencia en la lista de Bordalás sorprendió a la hinchada valencianista, donde al parecer arrastraba molestias. Tras entrar en la convocatoria para el 'derbi', el técnico alicantino ha decidido no contar con su presencia en el once y apuesta de nuevo por Uros Racic en el doble pivote, y lo que parece seguro es que Wass hará la función del canterano frente al Villarreal partiendo desde la banda.

Thierry Rendall también volvía a una convocatoria con el Valencia tras más de un mes de baja. El lateral sí tenía más complicado ser de la partida para el choque y finalmente Bordalás ha apostado de nuevo por Foulquier, que tendrá la difícil misión de parar al inspirado Danjuma, que ha arrancado la temporada en un momento de forma espectacular y amenaza hoy el feudo valencianista.