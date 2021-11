Santi Cañizares salió en defensa de Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, después de su error en el derbi vasco contra el Athletic que provocó el empate en el marcador en el tiempo de descuento, al igual que explicó los motivos por los que no tuvo que despejar de puños, comentando, desde su punto de vista, cuál es el nivel de los porteros en España.

"En mi opinión, que no tiene por qué ser la única ni la correcta, el portero no debe utilizar los puños debajo de los palos para resolver disparos a puerta... Creo que es más sencillo y más efectivo utilizar las palmas de las manos…", dijo Cañizares, mientras continuó con su discurso. Los puños si se aplican bien, que no es fácil, solo tienen el beneficio de que el balón sale despedido lejos, aún así sin control alguno, sin elegir su trayectoria… Con las palmas se utiliza más superficie, se dirige el rechace, se puede intentar blocar… a mi juicio mejor", dijo.

No obstante, se encargó también de dar ánimo a Remiro, quien considera un "portero de verdad". "Un abrazo grande a Remiro, su cara ayer después del partido pertenece a la de un portero de verdad, ese que asume la responsabilidad de jugar en la línea del gol, y que a veces no obtiene el placer de hacer un buen partido…".