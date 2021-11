El del Villarreal no solamente fue un partido de reivindicación a nivel colectivo, sino que a nivel individual emergieron varios nombres propios. La de Dimitri Foulquier fue una de las grandes actuaciones del pasado sábado a pesar de que el reto que tenía delante no era nada sencillo: parar a Arnaut Danjuma. No solamente lo frenó, sino que llevó al neerlandés a realizar su peor partido en lo que va de temporada. El lateral francés, por detrás de Thierry Rendall el once tipo, pero una navaja suiza en manos del entrenador por su polivalencia, entonó el ‘aquí estoy yo’ con voz firme.

El encuentro de Foulquier no ha pasado desapercibido para nadie. El jugador valencianista ha sido incluido en el once ideal de la jornada de los dos principales portales estadísticos: WhoScored y SofaScore con puntuaciones de 7.9 y 8 respectivamente. Y es que sus números fueron excelentes: seis de ocho duelos ganados (75 por cien), dos despejes, un disparo bloqueado, tres tackles (entradas al suelo) y la friolera de cero veces regateado. Estuvo imperial en todas y cada una de las acciones defensivas a las que tuvo que hacer frente y puso la guinda provocando el penalti del segundo tanto.

El mejor síntoma de su partido está en las estadísticas de Danjuma. El extremo es el mejor futbolista de la parcela ofensiva del Villarreal, venía de cuajar actuaciones de mucho nivel y hasta de marcar goles con la selección de Países Bajos. Era la principal arma de Emery para generar peligro en Mestalla, pero Foulquier tenía otros planes para él y lo dejó con un cero por cien de efectividad en regates y de centros. Todas y cada una de las cuatro veces que el ‘15’ groguet encaró acabó por perder la pelota. Ni siquiera con los desdoblamientos de Estupiñán consiguieron sacarle de su sitio y superarle a la espalda.

Cómodo en el planteamiento

El plan de Bordalás le vino bien para sentirse más arropado. Después de varias jornadas en las que reinó la inseguridad defensiva y la concesión de espacios al rival, el planteamiento de juntar las líneas, reforzar el centro del campo y el sacrificio defensivo de Marcos André y Hélder Costa vino muy bien a los dos laterales, que contaron tanto con el apoyo de sus extremos como con el de sus interiores. En el caso de la banda derecha el trabajo del extremo angoleño fue muy positivo y vino bien a Foulquier para enfrentarse a una banda con Danjuma y un lateral profundo como Estupiñán.

El regreso de Thierry no le apartará

Durante la lesión de Thierry Rendall ha sido indiscutible en el lateral derecho para Bordalás y el regreso del portugués no le va a relegar al ostracismo gracias a su polivalencia. El futbolista nacido en Guadalupe también puede jugar como lateral izquierdo e incluso en una posición más adelantada por el costado derecho, una virtud que le convierte en un futbolista muy importante dentro de la rotación.

Los primeros meses del francés no han sido del todo sencillos porque hasta el pasado sábado no había sido titular en ninguna de las tres victorias del equipo. Durante la mala racha de siete partidos sin ganar hubo encuentros en los que el Valencia sufrió en exceso y Foulquier no pudo rendir a su mejor nivel. Como para el resto del plantel, el triunfo ante el Villarreal supone una gran oportunidad para cimentar el inicio de una nueva dinámica mucho más positiva.