Cristiano Piccini ha pasado un largo calvario hasta poder volver a sentirse futbolista al cien por cien. El lateral italiano reapareció el pasado sábado en el partido contra el Villarreal CF jugando unos minutos y recibiendo la calurosa ovación del público de Mestalla. Unos días después se sinceró en los medios oficiales del club.

Sensaciones positivas por su regreso

Obviamente siento alegría y felicidad. A diferencia de la última vez que jugué el año pasado, este año he entrado con otras sensaciones. Me encontré muy bien, listo para competir y creo que en el poco tiempo que jugué se vio. El estadio estaba muy bien, lleno, el año pasado no era así. El recibimiento fue muy caluroso y emocionante para mí. Significa cerrar un círculo complicado a nivel personal.

Un proceso difícil a nivel físico y mental

Lo que me ha pasado a mí no se lo deseo nadie, creo que muchos no habrían podido salir de una lesión tan complicada. Creo que, al final, cuando te encuentras en situaciones adversas y difíciles de alguna manera tienes que reaccionar, yo he sabido hacerlo. No niego que ha sido difíciles tenido días e incluso semanas de bajón emocional, de decir ya no puedo más y quiero dejarlo. He llegado a pensarlo, pero al final el trabajo tiene su recompensa siempre.

Nunca se ha rendido

Me ha sorprendido verme reaccionar a todo esto. Ha sido una lesión muy dura, con recaídas que no han parado durante dos años, parecía que estabas ahí y luego ibas dos o tres pasos por detrás. Así se hace complicado. Lo que me ha sorprendido es la constancia y las ganas de querer volver. Lo he conseguido y estoy muy orgulloso de mí, en este momento estoy muy feliz.

Victoria importante ante el Villarreal CF

Fue una victoria muy importante, llevábamos siete partidos sin ganar, salimos a ganar el partido, lo hicimos perfecto en fase defensiva, aprovechamos las oportunidades que tuvimos en fase ofensiva y creo que hay que estar contentos, pero seguir trabajando, porque no podemos relajarnos. Los otros equipos son buenos, compiten y nosotros tenemos que competir más que ellos y ganar.

Ilusión por seguir ayudando al equipo

Ahora tenemos otro partido importante, tenemos que confirmar lo bueno que hemos hecho, el Valencia CF tiene que jugar todos los partidos para ganar. Estoy muy ilusionado, empecé la pretemporada súper ilusionado, me preparé muy bien, empecé dos semanas antes, pero tuve la lesión en el isquio y ahora me encuentro bien. Estoy ilusionado porque creo, sé y estoy convencido que todavía me queda mucho por dar y quiero darlo. Estoy disfrutando los entrenamientos y los partidos, si pienso lo que he pasado es una alegría inmensa.

Una alegría también para su familia del vestuario

Solo quiero disfrutar, pensar en entrenar lo mejor posible y ayudar al equipo. Además de mi familia, que sabe mejor que nadie lo que he pasado, entre mis compañeros ha habido muchos que han vivido junto a mí esta lesión. Se crea una empatía entre nosotros porque me ha pasado a mí, pero le puede pasar a cualquiera. Ver que un compañero vuelve después de una lesión tan difícil es una alegría para todos. Lo que he sentido al entrar al campo es increíble, he sentido el calor y el cariño que me tienen los compañeros y la afición.