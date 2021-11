La vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha subrayado que el Valencia CF ha presentado el proyecto del nuevo polideportivo de Benicalap en el Ayuntamiento de València gracias al trabajo realizado desde las administraciones. Gómez ha recordado que ha sido la presión que han ejercido algunos dirigentes políticos sobre los propietarios del club la que ha provocado que finalmente el Valencia cumpliera con su compromiso con la ciudad y con el barrio.

“Hay que decirlo claramente: la postura que hemos mantenido algunos dirigentes políticos sobre el Valencia para que cumpliera con esta ciudad está dando resultados. Llevábamos 12 años sin saber nada del pabellón y de repente este último año se han puesto las pilas y van haciendo avances como el de presentar el proyecto del nuevo pabellón, cosa que celebramos”, ha manifestado la vicealcaldesa.

Gómez, en cualquier caso, ha desvinculado el proyecto del nuevo polideportivo de Benicalap de la ATE que está pendiente de resolución: “Quiero recordar que el pabellón es una deuda que tiene el Valencia con Benicalap a cambio de perder la mayor parcela pública del barrio, que se vendió al club en su día y que es donde está hoy radicado el futuro estadio. Esto no tiene nada que ver con la ATE, aunque haya gente que lo esté intentando mezclar. La obligación de construir un polideportivo está recogida en un convenio bilateral entre el Ayuntamiento y el Valencia CF y ese convenio sigue vigente, por lo que no tiene nada que ver con la ATE. El pabellón no es un cheque en blanco, deben acabar el estadio”, ha defendido.

La vicealcaldesa ha comparado esta situación con la del hotel pendiente de construir en el entorno del actual Mestalla. “Como ocurre con el pabellón, el hotel continuará pese a que se anule la ATE porque no tiene nada que ver”.

Finalmente, Gómez ha exigido a la propiedad del club un compromiso de que se completarán las obras del nuevo estadio para mantener la vigencia de la ATE. “El Ayuntamiento condiciona la vigencia de la ATE a que el club preste la fianza necesaria para acabar las obras. No puedo fiarme con un documento de ocho hojas. No puedo fiarlo a la palabra de la propiedad que es Meriton. Lo siento mucho, pero yo no. Habrá otros políticos que sí y tendrán que explicar por qué”, ha finalizado la vicealcaldesa Sandra Gómez.