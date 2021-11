Tal día como hoy hace 43 años nació en la ciudad argentina de Río Cuarto uno de los mejores mediapuntas que ha dado el fútbol y uno de los grandes futbolistas de la época dorada del Valencia CF: Pablo César Aimar. El argentino cumple años y su carrera profesional en los banquillos empieza a asomarse al éxito. Actualmente dirige a la Selección Sub 17 y es una pieza fundamental en el cuerpo técnico de Leonel Scaloni en la absoluta y que recientemente se coronó como campeón de América.

El 'payaso' se está labrando un nombre como uno de los técnicos de mayor proyección del balompié latinoamericano por su capacidad de discurso y también por su carácter formador. Sobre la forma de entrenar del fútbol actual y la cuestión de que están desapareciendo los futbolistas creativos y gambeteadores, Aimar dejó hace unos meses una interesante reflexión: "No me gusta escuchar que no hay jugadores creativos y no me gusta escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados. Es muy probable que no haya jugadores creativos si todo es automático. Si a uno que gambetea 15 años, le decimos que no lo haga porque la perdió 2 o 3 veces, a esa edad la van a perder 2 o 3 veces, o 5 o 10. Entiendo lo del juego posicional y lo de atacar los espacios. Los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta falta de creatividad. Nos obsesiona el crear entornos creativos. Crear la situación para que tengan que imaginar. El fútbol es un juego de sensaciones. El fútbol no es ajedrez. La torre no va siempre adelante y atrás. En fútbol no, en ajedrez sí. Los chicos tienen que equivocarse. Si nosotros jugamos tácticamente, no podemos esperar jugadores creativos. Tenemos que dejarlos para que aparezca uno que se invente algo diferente".

Como jugador su carrera acabó fuera de toda discusión. Participó de forma muy activa en el Valencia que conquistó dos Ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa y dejó prendada a la afición gracias a su calidad y desparpajo sobre el césped. Genio del regate y del desequilibrio entre líneas, el argentino se metió en el bolsillo a una hinchada que tiene un idilio especial con los futbolistas argentinos. Mestalla acabó dedicándole un cántico que varias generaciones de valencianistas todavía se saben de memoria: "Vamos Pablito Aimar, que la gloria volverá, como Kempes y el Piojo, otro pibe inmortal...".

Su carrera finalizó con el mismo romanticismo que siempre expresó su juego: regresando a River Plate, el club de sus amores, para despedirse del Monumental con sus últimos trucos de magia. A lo largo de su carrera recibió el reconocimiento del mundo del fútbol, especialmente de Leo Messi, que siempre le consideró su ídolo. El Valencia le ha felicitado en redes sociales.

El gol favorito de Pablo Aimar con el Valencia