Jonathan Calleri ha sido protagonista en las últimas horas por unas declaraciones en las que reconoce que pudo fichar por el Valencia CF el pasado verano.

El atacante argentino, ahora en el Sao Paulo, ha pasado revista en el diario AS y además de valorar su trayectoria y cómo se siente ahora jugando en la Primera División brasileña, se refirió al pasado mercado de fichajes.

"Mi idea era quedarme en España. Teníamos un acuerdo con el Valencia hace unos meses pero no sé qué pasó en el medio, se fue estirando todo y no se dio", aseguró. El futbolista terminó su etapa en Osasuna y buscó equipo para seguir en LaLiga.

"La verdad que después de mi etapa en Osasuna que creo que fue bastante buena, quería jugar en un equipo que sea protagonista, me hubiera encantado quedarme en Osasuna muchos años más, pero no se pudo dar por algunas cuestiones y había que buscar otro club. Lo mejor para mí era volver a sentirme feliz y contento en un lugar donde me quieren, por eso opté en volver a Brasil, no me arrepiento de nada", expresó.

¿Qué pasó con el Valencia CF?

Calleri fue siempre la segunda opción para reforzar la delantera si finalmente no llegaba Marcos André. Finalmente, el ex del Pucela llegó a un acuerdo y llegó al equipo de Bordalás.