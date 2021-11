Hélder Costa se ha ganado la confianza de José Bordalás y ha dado un paso adelante en el Valencia. El angoleño reconoce que "el míster me ha dado una oportunidad y quiero aprovecharla". De momento, lo está haciendo con buenas actuaciones, aunque no se conforma: quiere más. "Sé que tengo que mejorar mis puntos débiles". El futbolista confía en el potencial del Valencia y el factor Mestalla para ganar al Atlético de Madrid. "El Atlético es un gran equipo, pero el Valencia también es un equipo grande". Aviso al Cholo. Estas son sus respuestas en declaraciones al club:

Buena dinámica

Conseguimos ganar contra el Villarreal y queremos con certeza dar continuidad y conseguir una victoria contra el Atlético. El equipo trabajó fuerte y duro porque merecía una victoria y ahora tenemos que mirar al frente para mejorar. El equipo está mejor cuando gana, el equipo trabajó mucho, con espíritu ganador y ahora hay que crecer y continuar sacando buenos resultados.

Es el camino

Sufrimos muchos goles, sabíamos que teníamos que defender bien y lo hicimos. El equipo demostró desde el inicio que tenía capacidad para dejar la portería a cero, pero tenemos que seguir con esa solidez defensiva del último partido y seguir a partir de ahí.

La exigencia del Atlético

El partido va a ser de un nivel máximo de dificultad, el Atlético es un gran equipo, pero el Valencia también es un equipo grande.

Su explosión en el Valencia

Me encuentro mejor aquí, venía de una situación no tan buena, pero el Valencia me ha dado la oportunidad de relanzar mi carrera y creo que este es el sitio ideal para hacer eso. Espero estar a la altura del desafío. No tenía continuidad de partidos, pero el míster me ha dado una oportunidad y quiero aprovecharla. Sé que tengo que mejorar mis puntos débiles.

El factor Mestalla

Es un buen público que apoya al equipo, que cuando el equipo da todo, no nos deja caer como fue en el caso del partido del Mallorca. El estadio siempre nos apoya, estamos juntos y vamos a luchar por los objetivos. Trabajar es el único camino posible.