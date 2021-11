Más bajas confirmadas del Atlético de Madrid para su partido en Mestalla contra el Valencia FC. El problema de las lesiones ya fue grave para Simeone en Champions contra el Liverpool, partido que acabó en derrota para los rojiblancos por 2-0 y donde el técnico argentino solo pudo contar con 16 jugadores de la primera plantilla.

En Anfield el Atlético no pudo contar con Lemar, Marcos Llorente y Kondogbia por lesión, y Savic y Griezmann por sanción. Pues el domingo sí que podrán estar Savic y Griezmann, ambos titulares en el sistema del Cholo. Por otra parte, están los lesionados que lo más probable es que no regrese ninguno.

Kondogbia ya estaba descartado, pero con Llorente los colchoneros tenían esperanzas. Finalmente el atacante no estará en Mestalla tras haber recaído de su lesión muscular. Se espera que el español regrese con el equipo madrileño justo después de parón de selecciones contra el Osasuna.

Con Lemar aún no hay nada confirmado. El francés es un jugador importante para Simeone y el técnico no lo quiere descartar hasta el último momento. Bien es cierto que lo tiene muy difícil para llegar pues lo más lógico sería no forzar a un jugador que ya ha tenido problemas con las lesiones en el pasado.