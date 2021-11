Carlos Soler ha tenido un bonito detalle con un jugador del VCF Benjamín B Fundación en la Academia VCF. Hasta hace unas semana el pequeño Xavi de 8 años disfrutaba del fútbol junto a su equipo como cualquier niño, aunque en un torneo en Alzira empezó a sentir unas molestias que con el paso de los días no remitían pese al tratamiento de los fisios de la entidad e iban a más. Tras un primer diagnóstico en el Valencia CF, se informó de que Xavi padecía la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, una de tantas que conviven entre nosotros hoy en día. Pocos días después se confirmó el peor diagnóstico en el hospital, lo que impedirá a Xavi la práctica del fútbol y de cualquier actividad física indefinidamente.

Esta enfermedad afecta directamente a la cadera y produce una debilidad progresiva de la cabeza del fémur y que puede provocar una deformidad permanente si el organismo no consigue regenerar por completo el hueso. “Para un niño que no tiene más que futbol y el Valencia CF es un impacto muy duro decirle no vas a poder jugar. Para él y para nosotros. Psicológicamente estamos destruidos”, apuntó Rubén, padre de Xavi. Sin tratamiento para esta enfermedad, Rubén se aferra a la opción de que el hueso se vuelva a regenerar por completo y Xavi vuelva a disfrutar del fútbol en un futuro.

Martin Braithwaite, delantero del Barça, también sufrió una rar enfermedad parecida a esta entre los 5 y los 7 años de edad, aunque finalmente el hueso respondió bien y pudo desarrollar la actividad física pasados los años. “Hay niños que se recuperan en 4 años, otros en dos, otros en uno… Nuestra meta es que Xavi se recupere y más allá del fútbol, que pueda tener una vida normal, que pueda andar bien y no tenga más dificultades”, añadió Rubén.

Tras unas semanas sin pisar de la Ciutat Esportiva de Paterna, el pasado viernes el pequeño Xavi volvió para ver a su compañeros de equipo que se enfrentaban al Ciutat de Valencia. Su equipo, el Benajmín B, le esperó con una especial sorpresa de apoyo: una camiseta con una imagen del jugador y un mensaje de ánimo que le trasladaron en cada uno de los goles que anotaron. La siguiente sorpresa era Carlos Soler y cuando Xavi lo vio no se lo podía creer. El valencianista estuvo un rato charlando con el pequeño jugador y le regaló una camiseta con el dorsal 10 que luce el canterano en el primer equipo.

“Estamos enormemente agradecidos al Valencia CF. Han estado todos muy encima: llamadas continuas, pruebas… Si no fuera por el Valencia CF hoy no sabríamos en qué fase está, ni qué tenemos que hacer. Y más con el detallazo que hemos tenido hoy, que ya habéis visto, que Xavi casi ni respiraba, no le iba ni el corazón de verse con Carlos Soler. Y ver a su equipo todos con la camiseta. Ver como lo quieren, los jugadores, entrenadores es impactante. Estamos muy emocionados”, explico Rubén.