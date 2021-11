Luis Enrique se ha comprometido a tener "mucho cuidado" con José Luis Gayà y Carlos Soler. El seleccionador nacional ha asegurado que cuidará a los jugadores que arrastran molestias y vuelven de lesiones como es el caso de los dos capitanes del Valencia CF.

El asturiano explicó que no correrá ningún riesgo ni con ellos ni con nadie al hilo de una pregunta por Ansu Fati. "Vamos a tener mucho cuidado con jugadores que vengan con molestias y vuelven de lesiones. No vamos a correr riesgos, vamos a cuidarlos, especialmente a Ansu .El caso de Ansu es especial. Afortunadamente lleva un tiempo participando con alguna situación que tendremos en cuenta. Los futbolistas tienen que aceptar también que las lesiones forman parte de su carrera. Vamos a cuidar a todos y en especial, a Ansu. No correremos riesgos ni con él ni con sus compañeros".

GAYÀ

Lucho también explicó la vuelta de Gayà y Jordi Alba en detrimento de Reguilón y un Marcos Alonso que cumplió en la fase final de la UEFA Nations League contra Italia y Francia. "Es la posición que más me ha costado por el rendimiento de Marcos Alonso. Podría haber venido y ser titular en los dos partidos. Yo debo ser masoca. Me gusta tener ese problema. Esto invita a que los que vienen no se pueden dormir. Marcos, 'Regui' u otros jugadores que han venido a ayudarnos a esa posición. Me gusta esa sensación de que me duermo dos segundos y se me va el tren. Es la vez que he sido más injusto con un jugador. He analizado todo en profundidad y pequeños detalles me hacen pensar que tanto José como Jordi nos van a ayudar mucho. Lo siento mucho por Marcos. Le invito a seguir mejorando y es una de las opciones tanto para el futuro como para el presente".

RODRIGO MORENO

Luis Enrique también ha dado sus argumentos para recuperar a Rodrigo Moreno: "Rodrigo juega más, está más acertado y le veo más ágil. En Leeds le ha costado más. Ahora está en un muy buen momento y como le conozco muy bien va a venir con muchas ganas de ayudarnos. Es inteligente dentro del área, puede jugar de nueve o de banda. Ha jugado a su favor que le conozco muy bien y claro, su momento de forma que es muy bueno".

FERRAN TORRES

El asturiano también habló de la lesión que sufrió Ferran en la final de la Nations League y que le ha impedido competir todavía un mes después. "Nunca utilizo jugadores que estén con riesgo. Me sabe mal por Pep y por el City. Me comuniqué con ellos para pedir perdón. Cuando están con dudas les invito a que no jueguen con la Selección. Recuerdo hablar con Ferran y decirle que juega otro, no hay problema. Lamento cuando se lesionan y más con nosotros".