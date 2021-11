Hélder Costa tiene hambre de seguir creciendo de la mano del Valencia CF. El extremo angoleño cuajó ante el Villarreal una notable actuación que le coloca en el mapa de jugadores a tener en cuenta durante esta temporada. El futbolista cedido por parte del Leeds es consciente de que está mostrando una versión óptima tras no brillar en Inglaterra, por lo que está agradecido al conjunto valencianista por la confianza depositada en sus servicios. Aspecto que quiere devolver respondiendo donde mejor sabe: sobre el terreno de juego.

"No estaba pasando por una buena situación en Inglaterra. Me siento mejor aquí. El Valencia me dio la oportunidad de retomar mi carrera y disfrutar del fútbol de nuevo. Creo que este es el sitio ideal para ello y los compañeros me han recibido de forma muy positiva, haciéndome sentir como si fuera parte del equipo desde hace mucho tiempo", dijo Helder Costa en VCF Media.

Además, el atacante se encargó de lanzar un guiño a la afición tras el apoyo que dio al Valencia en el encuentro del pasado fin de semana. Sabe que será el motor que impulsará a su equipo y que serán fundamentales en la pelea por los objetivos esta temporada.

"La afición siempre ha estado con nosotros. No ha dejado que esta mala racha les afectase. Contamos con su apoyo para el próximo partido. Es una gran afición que está con el equipo. Cuando lo damos todo he visto que no te deja caer y está ahí de principio a fin como en el partido del Mallorca en el que conseguimos empatar en el final", comentó.