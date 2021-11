El Valencia de Bordalás no se conforma con la victoria al Villarreal que rompió la racha de siete jornadas en LaLiga sin ganar. El equipo quiere más. Y lo mejor es que lo cree. El vestuario se ve capacitado para ganar a cualquiera. También al todopoderoso Atlético de Madrid del Cholo. No hay miedo. Y menos en Mestalla. Donde cayó el Villarreal y donde estuvo a punto de hacerlo el Real Madrid. Lo que tiene claro el entrenador y los jugadores es que todo pasa por mantener el orden y la fortaleza defensiva del último partido. Todo pasa por no traicionarse así mismo y seguir siendo fiel al ADN Bordalás. Es el camino para plantar cara a un equipo ultracompetitivo como el de Simeone. Si el Valencia es capaz de dar continuidad a esa versión rocosa y más fiable del pasado fin de semana habrá partido.

El Valencia paró la crisis contra el Villarreal y esta tarde afronta una oportunidad de oro para dar un salto de calidad en la temporada y mirar hacia arriba. Ganar al Atlético sería sinónimo de dar un golpe de autoridad y lanzar un mensaje a LaLiga: hay tiempo y equipo para pelear por los puestos europeos. Bordalás confía en el margen de mejora del equipo. Sobre todo en defensa. El 2-0 al Villarreal con portería a cero fue un paso adelante después de la destroza del Benito Villamarín. El Atlético medirá el grado de recuperación del Valencia. Es importante que no aparezcan de nuevo la grietas en defensa y que el equipo siga junto corriendo y ganando duelos como los rojiblancos. Ellos son expertos.

Datos de Bordalás frente al Atlético

El problema es que el equipo del Cholo es una apisonadora como proyecto y como equipo. Para encontrar la última victoria del Valencia al Atlético hay que remontarse al 4 de octubre de 2014 con Nuno Espírito Santo en el banquillo. Desde entonces y van siete temporadas (un total de 13 partidos) el Valencia no gana a los atléticos ni en casa ni a domicilio. El reto es máximo También para un Bordalás que nunca ha ganado al Atlético. Se han enfrentado ocho veces a Simeone y solo ha rascado un empate. El resto son derrotas (1 punto de 24) y, lo más sorprendente, nunca le ha marcado un gol en 560 minutos. Las estadísticas asustan, pero están para romperlas. No queda otra.

A favor del Valencia juega que el Atlético viene de una dura derrota (2-0) contra el Liverpool en la Champions y que la idea del Cholo es dar continuidad prácticamente al once titular que cayó el miércoles en Alfield. Tampoco este Atlético es el mismo en defensa que otros años. La prueba es que ha comenzado 8 de sus 15 encuentros en desventaja. Para paliar esos problemas, Simeone recupera a Stefan Savic, baja en Liga de Campeones por sanción. También apunta al once titular Antoine Griezmann. Ganar al Atlético es difícil, pero posible.