Los compromisos internacionales vuelven a llamar a la puerta de los equipos de LaLiga, también del Valencia CF tras su último empate ante el Atlético. Es el tercer alto en el camino de la competición de clubes y, en esta ocasión, son ochos los futbolistas del Valencia que viajarán con sus respectivas selecciones a partir de hoy.

Gayà sigue siendo un fijo en la lista de la Selección Española, mientras que Carlos Soler, ausente en la última lista por lesión y todavía notablemente renqueante de las molestias que han lastrado al canterano durante las últimas semanas, ha vuelto a ser llamado. Gayà también tuvo problemas físicos hace unas semanas que le hicieron perderse varios partidos.

De esta manera, el Valencia CF vuelve a contar con dos representantes en la Selección Española, las dos principales insignias de la actual plantilla. No obstante, la llamada a los dos blanquinegros no llega en el mejor momento. Este parón prometía ser decisivo para terminar de enterrar los problemas físicos que aún pudieran tener, sobre todo Carlos Soler, cuyo nivel de participación en los últimos dos encuentros se ha visto claramente reducido debido a que no se encuentra al cien por cien físicamente. Su aportación al juego frente al Villarreal fue mínima y ayer ante el Atlético tampoco se vio al Soler desatado de las primeras jornadas. Veinte pases completados por dieciocho pérdidas; tan solo tres regates completados y dos faltas recibidas. Unos números que contrastan mucho con el rendimiento al que acostumbra el canterano. Obviamente motivados por el factor físico. Por su parte, José Luis Gayà dejó atrás los fantasmas de su lesión hace más tiempo, por lo que le ha dado tiempo a recuperar su tono físico y se ha notado sobre el terreno de juego. En cualquier caso, los dos capitanes del Valencia han atendido la llamada del seleccionador y por lo tanto no van a poder gozar de un descanso de dos semanas que se antojaba tan merecido como necesario.

El mismo problema que se repite

Al margen de los dos futbolistas del Valencia, la lista de Luis Enrique, una vez más, vuelve a estar marcada por las novedades de última hora provocadas por las dichosas lesiones. En esta ocasión, los perjudicados han sido Ansu Fati, Èric García y, a última hora, Yeremy Pino. El delantero del Villarreal no pudo finalizar el partido de ayer ante el Getafe por unas molestias en el psoas derecho. El cuerpo técnico del seleccionador aún no ha decidido quien será el sustituto del canario. Quienes sí que están confirmados y anunciados como sustitutos de los dos futbolistas del Barça son Raúl de Tomás y Diego Llorente. La no convocatoria del ‘9’ perico en primera instancia ya había generado polémica entre la afición. El delantero ha anotado cinco goles en sus últimos cinco partidos de liga.