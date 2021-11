El Valencia CF consiguió rascar un punto 'in extremis' ante el Atlético de Madrid gracias al doblete de Hugo Duro en los minutos de añadido. El cuadro de Mestalla tuvo que remar a contra corriente prácticamente durante todo el encuentro, pero finalmente pudo salvar un punto en Mestalla.

Tras el partido, una de las leyendas colchoneras, no parecía estar muy satisfecho con el resultado final. El ex jugador portugués hablaba abiertamente en su cuenta oficial de Twitter y calificaba el resultado como injusto con las siguientes palabras: "El futbol no siempre es justo, pero así es la vida. Orgulloso del equipo que fue muy superior durante los 90 minutos".