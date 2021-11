Los distintos internacionales del Valencia CF tienen compromiso con sus países. Algunos tienen muy cerca la clasificación para el Mundial de Qatar de 2022 y otros tendrán que pelear hasta el final para intentar llegar a lo es que el sueño de muchos futbolistas.

Gayà

España tiene un sus botas la clasificación para el Mundial. Solo quedan dos partidos y se deben ganar los dos. Primero contra Grecia, y después ante Suecia, que ahora mismo va primera en la tabla. En el caso de Gayà, el lateral no tiene garantizado su puesto, pero no se descarta que este juegue aunque sea uno de los dos encuentros.

Soler

El caso de Soler es diferente, el mediocentro tiene la confianza de Luis Enrique, ya que en los últimos tres encuentros ha marcado dos goles y ha demostrado que tiene mucho que aportar a este equipo.

Grecia vs España / 11 de noviembre (20.45 horas)

España vs Suecia / 14 de noviembre (20.45 horas)

Guillamón

Guillamón sigue siendo un fijo en España Sub-21 y ahora más con sus buenos partidos en el Valencia CF. La Sub-21 está primera en su grupo y si ganan contra Malta y Rusia podrían seguir en su buen momento de forma.

Malta Sub-21 vs España Sub-21 / 12 de noviembre (20.45 horas)

Rusia vs España / 16 de noviembre (18.00 horas)

Alderete

El central paraguayo es un clave en la defensa de Paraguay, selección que aún tiene esperanzas de entrar en el Mundial de Qatar 2022. Aún tienen seis partidos por delante, aunque los dos siguientes son clave, los cuales son contra Chile y Colombia, países que aún no tienen garantizada su plaza de clasificación y que para ellos también es clave conseguir los tres puntos.

Paraguay vs Chile / 12 de noviembre (00.00 horas)

Colombia vs Paraguay / 17 de noviembre (00.00 horas)

Hélder Costa

La selección de Angola y Hélder Costa se tendrán que enfrentar a Egipto y a Libia sabiendo que no se van a clasificar al Mundial. Los angoleños van últimos en la clasificación con tan solo tres puntos, a siete de Egipto, la primera clasificada. Y aunque ganasen los dos partidos, los africanos tienen imposible pasar a la tercera fase.

Angola vs Egipto / 12 de noviembre (20.00 horas)

Libia vs Angola / 16 de noviembre (14.00 horas)

Yunus

Yunus Musah está más tranquilo. El estadounidense tiene la confianza de su técnico y aunque aún les quedan ocho partidos por delante, la Selección de EEUU está como segunda clasificada y tienen seguro que se van a clasificar para el Mundial de Qatar. En este parón los estadounidenses se tendrán que enfrentar a El Salvador y a Canadá. Esta última es una de las grandes rivales de la EEUU y México por intentar terminar como primera en esta ronda final.

EEUU vs México / 13 de noviembre (03.10 horas)

Jamaica vs EEUU / 16 de noviembre (23.00 horas)

Racic

El caso de Serbia es muy bueno, aunque el de Racic no tanto. A pesar de haber entrado en la convocatoria de casi todos los partidos con su selección, el centrocampista no tiene hueco en el once titular. Racic tan solo ha jugado 63 minutos y fue en el primer partido contra Irlanda, donde Serbia acabó ganando 3 a 2. Ahora los serbios tienen posibilidad de ir a clasificación directa si ganan a Portugal, que ahora mismo están en segunda posición, pero con un partido aún por jugar. En el caso de no lograr los tres puntos quedarían segundos e irían a la repesca, por lo que tendrían una segunda oportunidad. Además, la selección de Racic jugará un amistoso contra Qatar.

Serbia vs Qatar / 11 de noviembre (18.00 horas)

Portugal vs Serbia / 14 de noviembre (20.45 horas)

Wass

Wass por su parte es el valencianista que más minutos tiene en su selección, llegando a jugar casi todos los minutos. Los daneses están primeros y se tendrán que enfrentar contra las Islas Feroe y contra Escocia. Ganen o pierdan Dinamarca va a acabar como primera clasificada, por lo que el seleccionador noruego podría hacer cambios en el once para probar cosas nuevas de cara al Mundial.

Dinamarca vs Islas Feroe / 12 de noviembre (20.45 horas)

Escocia vs Dinamarca / 15 de noviembre (20.45 horas)

Guedes

Guedes, que fue convocado de última hora por la lesión de varios compañeros, tiene en sus botas la clasificación de Portugal. Los portugueses tienen dos partidos por delante, contra Irlanda y Serbia, y si ganan se clasificarían directos al Mundial. Por tanto, se podría decir que Racic y Guedes se jugarán el Mundial a un partido, aunque el que quede segundo tendrá la oportunidad de la repesca.

Irlanda vs Portugal / 11 de noviembre (20.45 horas)

Portugal vs Serbia / 14 de noviembre (20.45 horas)

Mamardashvili

Un paso atrás para Mamardashvili, que tras la falta de minutos en la portería del Valencia CF ha pasado de ir convocado con la selección absoluta de Georgia a volver con la Sub-21. El guardameta jugará un amistoso contra Inglaterra Sub-21

Georgia Sub-21 vs Inglaterra Sub-21 / 15 de noviembre (18.00 horas)