No hace demasiados meses el centro del campo del Valencia era el principal dolor de cabeza para el nuevo cuerpo técnico de Bordalás. Un ‘6’ que no llegaba, la posible salida de Wass y la incertidumbre que generaba ver a Hugo Guillamón en el doble pivote. A día de hoy, Wass es titular indiscutible, Guillamón es una de las mayores sorpresas de LaLiga y, a pesar de que el ansiado ‘6’ no llegó, Bordalás puede contar en cada partido con varias opciones para configurar el centro del campo. Y desde el pasado domingo, todo indica que dispone de una más.

Koba Koindredi disputó ante el Atlético su segundo partido de la temporada después de que ya dispusiera de veinticuatro minutos en la derrota por tres a uno en el Sánchez Pizjuán. El pasado domingo fue la primera vez que el canterano se presentó ante su público en liga, dando las sensación en tan solo diez minutos de que ya puede ser un futbolista importante en el esquema de José Bordalás. La entrada de Koba, junto a la de Yunus, le dio una imagen al centro del campo del Valencia considerablemente superior a la que estaban dando Daniel Wass y Uros Racic. El Valencia se hizo con el control del esférico y arrinconó al Atleti hasta que finalmente llegó el empate. Al francés no le tembló el pulso para pedir el balón y cada vez que entraba en contacto con el mismo lo distribuía con sentido. Apenas diez minutos sobre el campo en los que completó cuatro pases en corto, uno en largo y recibió una falta además de ganar uno de los dos duelos sobre el verde que disputó.

Los minutos ante el equipo de Simeone pueden haber significado un simple aviso de un premio mucho mayor ante la Real Sociedad a la vuelta del parón. Y es que Guillamón, titular indiscutible en este primer tercio de la temporada, vio la quinta amarilla ante el cuadro colchonero y no podrá jugar ante el actual líder de LaLiga. Tras su buena actuación en muy poco tiempo, Koba ha irrumpido como opción a ayudar al equipo en el centro del campo, ya sea como titular o como suplente.

Bordalás lo tenía claro

Uno de los primeros ‘problemas’ que tuvo que resolver Bordalás a su llegada a Paterna fue el de decidir el futuro inmediato de tres futbolistas que en tenían un pie en el filial y otro en el primer equipo (Koba, Esquerdo y Burlamaqui). De entre los tres, el entrenador decidió darle la confianza suficiente como para quedarse en el primer equipo a Koba Koindredi, con el que llevó a cabo un plan físico para que el futbolista alcanzara un estado de forma suficiente para entrar en los planes del técnico.