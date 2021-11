El alcalde de Valencia, Joan Ribó, confirmó la aceptación por parte del Ayuntamiento de la ciudad del proyecto del Valencia CF para la construcción del polideportivo de Benicalap.

“Hay un elemento que yo creo que es un paso adelante, la presentación y la aceptación por parte del Ayuntamiento del proyecto del Polideportivo de Benicalap”, aseguró Ribó en una entrevista para Onda Cero.

No obstante, el alcalde de València no se conforma con eso y fue más allá en lo que se refiere a la construcción del Nuevo Mestalla. “La siguiente novedad es la esperanza, esto no es un paso es una esperanza, de que ese campo se realice. Van a haber recursos económicos suficientes para realizarlo y si que quiero decirle al Valencia CfF que hay que hacerlo, y hay que hacerlo rápidamente porque eso es algo que no me gusta ver”, aseguró.

Mala imagen

“Cada vez que entro por Ademuz, cuando veo esa cosa a medio construir me pongo malo, me da una sensación fatal. De las peores sensaciones que puede tener uno en la ciudad es ver ese campo a medio construir”, concluyó Joan Ribó.