Santi Cañizares no se muerde nunca la lengua y hoy en twitter no ha sido una excepción. El que fuese portero del Valencia CF en la era dorada del club y para muchos el mejor de la historia de la entidad ha respondido a un usuario de Twitter acerca de la dimensión de su carrera. Todo ha empezado cuando un aficionado ha contestado a un vídeo de la Selección Española de Fútbol en el que se trata a Cañizares con status de leyenda en los siguientes términos: "Cañizares leyenda????? De que? De adiós en octavos en todo", replicó.

La respuesta del portero fue más que contundente y le contestó con todo el palmarés: "Octavos!!! 4 Ligas 94-95/96-97/01-02/03-04, 2 Supercopas de España 97 y 99. 2 Copas del Rey 99/08, 1 Champions League 97-98, 1 Europa League 03-04,1 Super Copa de Europa 04, 2 Finales de la Champions League 99-00/00-01,1 Campeonato de Europa sub-16 86, Oro Barcelona 92 y 4 Trofeos Zamora", sentenció Cañizares.

La respuesta ha generado réplicas posteriores, como otro usuario que le señaló que en los títulos del Madrid no jugaba. Pero el de Puertollano no se calló y también tuvo una respuesta para ello: "6 de los 11 partidos de la Champions del 98??? Esos, no???", nuevo palo a otro aficionado.