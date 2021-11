El ex guardameta valencianista ha hablado este martes en Cope Valencia y no ha dudado en repasar la actualidad del Valencia CF, criticar la gestión del club e incluso lamentando el hecho de que, queriendo como quiere al club de Mestalla, él no renovaría si fuera Gayà o Soler.

Crítica a la gestión del club

“Lo deportivo va ligado a lo institucional. Cuando un jugador está en una estructura deportiva bien organizada, con una buena gestión, el jugador se siente mejor. Más cómodo, más integrado, nunca se quiere ir. Quiere darlo todo para aumentar su contrato. Porque está disfrutando. El entrenador lo mismo. Y eso no sucede. Lo más importante en un club de fútbol es la gestión. Tenemos el ejemplo del Sevilla con Monchi. La dirección deportiva no son solo los fichajes. Es el día a día del futbolista. El confort del futbolista. Hacerle comprender dónde está. El tratar de involucrar al futbolista para que se sienta cómodo. Cuando hay una mala gestión, salvo algunos jugadores que se sienten identificados con el club, porque son canteranos y tienen una generosidad tremenda, en general, lo que es el sistema de trabajo, no se está tan involucrado. Mientras no haya una gestión acorde a la historia del Valencia, yo me doy con un canto en los dientes viendo que el equipo compite, pelea, dignifica la camiseta. Y sé que no vamos a pasar apuros como otros años”.

¿Si fuera Gayà o Soler: renovaría en el Valencia CF?

“Yo no. Con todo el respeto y cariño por mi parte al Valencia. Jugué 10 años, apostó por mí, desarrollé los mejores años de mi carrera. Sigo viviendo en València, recibiendo muestras de cariño constantemente cada vez que voy a la calle. Seis de mis siete hijos son valencianos… y te diría que yo no (renovaría). Yo no puedo quedarme. Tengo que mirar por mis intereses y buscar un club que trabaje mejor y donde esté más cómodo y más profesional. Me da una lástima tremenda decir esto porque, incluso con Peter Lim, hemos tenido una gestión derivada en la figura de Mateu Alemany y hemos visto otro club donde yo ahí sí me quedo. Lo que no me quedo es con Murthy, con un Director Deportivo que no sabemos qué hace. No dice nunca nada, no sabemos ni cómo se llama. Le preguntas a los valencianistas: ¿Director Deportivo del Valencia? Y no saben quién es. Si el chico no le permiten hablar, no le permiten gestionar. Tampoco tiene una experiencia como para confiar en él la estructura de un Valencia acorde a su historia. Ahora ya sobran las palabras a cerca del presidente. Yo hablé de él hace muchos años cuando me lo veía venir. Ahora ya lo conocemos todos, sabemos de qué pie cojea. Lamentablemente, dirige algo más que una institución deportiva. Dirige el sentimiento de mucha gente respecto al deporte. Una institución de más de 100 años y que abarca socialmente mucho más que el deporte del fútbol. Yo no me puedo quedar. Si ellos (Gayà y Soler) se quieren quedar, posiblemente su generosidad está a prueba de todo. Para mí son más leyendas que cualquiera de nosotros que hemos ganado títulos, Gayà y Soler”.

Gayà y Soler, leyendas por delante de su generación

“A mí me resultó muy fácil estar en una estructura como el Valencia. Estar tan a gusto en València, tan involucrado con este equipo. Yo daba y recibía de este equipo. Yo me quería quedar aquí muchos años y que se valorara mi trabajo. Eso es muy fácil. ‘Cañizares una leyenda’. Sí, y además salieron las cosas muy bien. Estos chicos, Gayà y Soler, son el ejemplo, de que tienen una generosidad mucha más de la que pudiéramos tener nosotros: Baraja, Albelda, Kily… todos los que ya sabemos. A todos los que nos identifican como leyendas. Porque las circunstancias donde están, al menos Gayà, no sé Soler. Gayà en varias ocasiones ha dicho que no a equipos de verdad, con buena estructura, con buenos objetivos y donde desarrollar tu carrera de una forma más profesional. La generosidad que están mostrando con el Valencia, es mucha más que la que nosotros mostrábamos. Porque nosotros nadábamos a favor de corriente. Y ellos nadan y demuestran su compromiso y su amor por el Valencia contra la corriente, y eso es más complicado”.

¿Solución?

“Esta gestión que vaya fuera y que venga una gestión profesional. En el momento que se quitaron de en medio y llegaron otros, el club fue otro. Con Mateu Alemany tuvo un récord de ingresos. Como no se van a ir, no se van a ir. O no tiene pinta de quererse ir, la única solución que hay es la que tomaron hace unos años.