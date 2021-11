Tras el doblete ante el Atlético de Madrid que rescató un punto para el Valencia sobre la bocina, el delantero celebraba hoy su 22 cumpleaños y el club no lo ha pasado por alto. Le han ofrecido una tarta con el escudo del Valencia y le han cantado el típico 'Cumpleaños feliz'.

Tras los acontecimientos y con la tarta ya en la mano se le ha preguntado al jugador por un deseo a lo que el '19' valencianista ha respondido: "Bueno, me lo guardo para mí que si no no se cumple, pero creo que puede estar claro". Unas palabras que podrían conducir a la intención del delantero de seguir ligado la próxima temporada al club de Mestalla.

A su vez también lanzó un mensaje de esperanzador para el equipo: "Esperemos que este año sea un año bueno tanto para mí como para el club y poder disfrutar mucho tiempo aquí con la afición, que sea un año bonito para todos y que lo disfrutemos al máximo".