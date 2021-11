José Luís Gayá fue protagonista el martes por la noche en el programa de Onda Cero. El capitán del Valencia CF se sinceró en 'Radioestadio Noche' sobre cómo se siente en el club y cómo está su renovación. El de Pedreguer reconocía que "siempre he sido feliz en el Valencia. Claro que ahora soy más feliz porque tengo una jerarquía dentro del campo al ser capitán en la que me siento muy importante y muy querido por la afición. Claro que me siento muy feliz".

Sobre su renovación el lateral valencianista fue claro: "lo digo con sinceridad, es un tema que no me gusta meterme y para eso están mis representantes. Ahora estoy centrado con la selección y en hacer un buen año con el Valencia. Mis representantes son los que llevan la negociación y ellos son los que saben lo que tienen que hacer". Y sobre el supuesto interés del Barcelona reconocía que "sé lo del interés por lo que ha salido en la prensa pero a mi nadie me ha dicho nada a día de hoy. Yo estoy muy feliz en Valencia que es mi casa".

Entrevista a Gayà

Ha llegado a la concentración con España, se ha encontrado con Koke... ¿han comentado el partido de Mestalla?

Hubo comentarios el primer día, ahora ya se escucha menos. Comentamos el partido. Nosotros teníamos el partido perdido y ellos ganado, pero ya demostramos en el partido ante el Mallorca que somos capaces de darle la vuelta en una situación muy complicada. Es cierto que lo del Atlético de Madrid no lo esperaba nadie, es un rival potente, es el actual campeón de Laliga. Pero creímos, metimos el primer gol y sabíamos que podíamos meter otro, y así fue.

¿Es feliz en el Valencia?

Siempre he sido feliz en el Valencia.

He hecho mal la pregunta, ¿en el Valencia ahora eres más feliz?

Ahora soy más feliz, tengo dentro del campo una jerarquía, soy capitán, me siento muy importante y muy querido por la afición.

Por la afición y por los compañeros, al capitán se le mira con cariño ¿no?

Si, obviamente. Tenemos un grupo súper humano y muy bueno y estoy encantado con todos.

¿Cómo va lo de su renovación?

Lo digo con sinceridad, es un tema en el que no me gusta meterme, para eso están mis representantes. Yo estoy ahora centrado en la selección, centrado en hacer un buen año con el Valencia y mis representantes son los que llevan ahora mismo la negociación y no les he preguntado. Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer.

Pero Gayà también escucha y lee, se ha hablado de que el Barça un posible recambio de Jordi Alba... todo esto lo sabe.

Lo he visto en prensa pero no me han dicho nada a día de hoy

Pero Gayà estás muy feliz en el Valencia, es tu casa...

Sí, sí.

El Valencia está ahora en un momento irregular de resultados, ¿cómo se explica?

Son momentos que dentro de una temporada pasan. Lo que hay que hacer es que sea lo más corto posible. Empezamos muy bien haciendo diez puntos de doce, luego es verdad que se nos juntaron muchas bajas, rivales también como el Madrid o Sevilla. El partido contra el Madrid fue duro porque lo teníamos ganado. Y luego nos vinimos un poco abajo. Ahora estamos otra vez mejor, ganamos al Villarreal, empatamos ante el Atlético y ahora vamos al campo de la Real Sociedad. Estos tres partidos a priori pintaban más difíciles y hemos sacado cuatro puntos de seis. Tenemos que seguir con una línea ascendente, no bajar y sobre todo mejorar un poco en los números defensivos. Ya lo ha dicho el míster que si un equipo quiere estar en las posiciones de arriba de la clasificación no puede encajar tantos goles y nosotros hemos encajado demasiados.