"Con todo el respeto al Valencia, si fuera Gayà o Soler no renovaría". Con esta frase de Santiago Cañizares se incendiaron las redes e incluso muchos aficionados atacaron al que fuera el mejor portero de la historia del club por dar su opinión. En su momento ya argumentó su opinión de manera suficiente tras responder a la cuestión que le plantearon: ¿Si fuera Gayà o Soler: renovaría en el Valencia CF?

“Yo no. Con todo el respeto y cariño por mi parte al Valencia. Jugué 10 años, apostó por mí, desarrollé los mejores años de mi carrera. Sigo viviendo en València, recibiendo muestras de cariño constantemente cada vez que voy a la calle. Seis de mis siete hijos son valencianos… y te diría que yo no (renovaría). Yo no puedo quedarme. Tengo que mirar por mis intereses y buscar un club que trabaje mejor y donde esté más cómodo y más profesional. Me da una lástima tremenda decir esto", afirmó Cañizares. Por otro lado, el popular comentarista deportivo no ha dudado en subir un vídeo a su canal de Youtube en el que insistió en la cuestión bajo una pregunta clara: ¿Quién duda si soy del Valencia CF?