Kang In Lee aseguró en una entrevista concedida a la cadena surcoreana SPOTV que el japonés Take Kubo, con el que comparte vestuario en el Mallorca, es un "gran jugador" y cree que podrán ayudarse "mutuamente" cuando el nipón supere la lesión que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde hace un mes y medio. "He competido contra Take Kubo (cedido por el Real Madrid) desde muy pequeño, incluso antes de convertirnos en compañeros de equipo. Es un gran jugador y ahora que entreno con él es tal y como me lo esperaba. Es muy habilidoso, tanto en el uno contra uno como en el disparo, sobresale en todo. Ahora está lesionado pero cuando vuelva sé que podremos ayudarnos mutuamente", aseguró Lee, formado en la cantera del Valencia y que firmó un contrato que le vinculará al Mallorca hasta 2025.

Cuestionado por el paso de dejar el Valencia CF para fichar por un club como el Mallorca, que de primeras luchará por no descender, pero en el que tendrá más minutos de juego al tener menor competencia por el puesto, el surcoreano cree haber acertado. "La decisión de venir al Mallorca fue una elección a la que dimos mucha importancia y que tuve que tomar con mi familia. Teniendo en cuenta el estilo de juego del Mallorca y mis cualidades, pensé que podía aportar mucho al equipo", señaló.

"Con la experiencia que tuve durante mi etapa en La Liga, tenía la confianza de poder convertirme en un buen jugador. Vine al Mallorca porque el club realmente me quería. Otros clubes también se interesaron", añadió. Hay que recordar que el Valencia CF le retiró la ficha (extracomunitario) para poder inscribir a Marcos André, petición expresa de Bordalás, con lo que Kang In pudo forzar la situación más para irse gratis y sin dejar futura contraprestación al club de Mestalla.