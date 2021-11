Hugo Guillamón ha esperado siempre el Valencia y esta vez no será diferente. "Queda un año y medio aún de contrato", dice. El ‘6’ está viviendo un sueño, no para de crecer y sus palabras en SUPER son una declaración de intenciones. Solo existe un camino posible: renovar.

¿Cómo va por la Sub-21?

Muy bien, llevamos unos días entrenando, tenemos partidos de clasificación, se ha incorporado algún compañero nuevo, pero poco a poco vamos haciendo equipo que es lo importante.

En la Sub-21 ya eres segundo capitán. Palabras mayores.

Sí, sí, hay varios jugadores que llevamos tiempo... Es especial venir aquí cada vez que nos llama el míster, es una gran oportunidad y estamos todos muy agradecidos.

Vuelves a jugar de central con la selección.

Sí, sí, lo del cambio de posición no es una cosa que hayamos hablado aquí en la selección, es algo que está ahí, pero en la Sub-21 estoy jugando de central y ya he dicho que no me importa jugar donde me pida el míster y donde me necesite el equipo, pues ahí voy a estar.

Al final sales ganando tú por esa polivalencia tan importante en el fútbol moderno.

Es bueno para mí y para el míster tener varios jugadores como yo que pueden jugar en más posiciones. Al final es más competencia y eso hace crecer al equipo.

"Cada vez me siento más mediocentro"

Pero van siendo muchas horas de entrenamientos y partidos con Bordalás. ¿Te vas sintiendo más mediocentro que central?

Sí, cada vez me siento más mediocentro, cada vez me siento más cómodo ahí. Al principio es normal que cueste porque llevas pocos partidos y tienes que ir cogiendo el ritmo y tal, pero cada vez estoy más cómodo y más contento de jugar ahí.

¿Cómo te lo comunicó Bordalás el primer día?

(Ríe) Tampoco hizo falta que me dijera mucho. Me lo comentó y yo encantado. Me lo dijo en la pretemporada y ya empezamos a trabajar allí, fue bueno empezar a trabajar desde el principio es la nueva posición para coger algunos movimiento y para coger ritmo, estar desde el verano ahí me vino bien.

Pronto te colgó el dorsal ‘6’.

Sí, sí, la cosa del número también estaba ahí... pero bueno también es especial llevar el ‘6’ y más en un equipo como el Valencia que lo han llevado jugadores muy importantes. Para mí es muy especial.

¿Qué es lo que te está costando más?

Lo que más cambia es que de central lo ves todo de cara. Tienes la seguridad de que por la espalda no te va a venir nadie. Y como mediocentro tienes que estar muy atento, bien colocado y bien perfilado y mirando todo el rato, porque es una zona del campo por la que te vienen jugadores por todos lados. Eso es lo que más intento mejorar. Es lo que más cambia de una posición a otra creo.

¿Y lo que sientes que más dominas?

Me siento cómodo con todo lo demás. Sobre todo asociándome con mis compañeros y tocando más balón. La verdad es que me siento bastante cómodo. Desde el verano veo vídeos, intento fijarme en los partidos que veo, me intento fijar en jugadores que juegan en mi posición, ver qué hacen bien, ver qué hacen mal, intento aprender viendo fútbol, de los partidos que veo por la tele siempre intento sacar algo y luego entrenando aprendo también de mis compañeros.

Has sido siempre titular con Bordalás, pero es verdad que un día te sentó para sorpresa de todos. ¿Qué pasó?

No, no me explicó mucho. Son cambios que siempre ocurren en cualquier plantilla. No siempre juegan los mismos. El míster decidió que no jugaba ese partido y no hubo que darle muchas más vueltas.

Me tienes que contar el gol del Villarreal desde dentro. La maniobra y la celebración.

Fue muy bonito. Era mi primer gol en Mestalla y marcarlo en un derbi contra el Villarreal y con 0-0 fue muy bonito. Yo me vi delante del portero, ni me lo creía, controlé, me fui adelante y me planté delante del portero. Y luego me salió muy bien picando el balón, aunque tampoco es que tenía tantas opciones porque estaba un poco escorado. Nada más toqué el balón me dije a mí mismo que la había tocado perfecta. Entró y la verdad es que fue un gol muy bonito.

El otro día cometiste la pérdida del 1-2 del Atlético y luego una recuperación tuya fue clave para 2-3.

Sí, es que el partido del otro día fue muy complicado. El Atlético es un rival que es muy difícil para jugar contra ellos. Tienen una gran plantilla, tienen un gran entrenador y llevan muchos años haciendo las cosas bien. Al final sacamos un punto que, nos hubiera gustado sacar los tres, porque jugábamos en casa y veníamos de ganar al Villarreal, pero nos fuimos al parón con un punto que también es importante seguir sumando.

El equipo ha pasado por una mala racha, pero ha demostrado que está vivo y puede competir con cualquiera como contra el Villarreal y en el empate contra el Atlético.

Sí, sí, al final es míster nos pide que lo demos todo por la camiseta, que no nos dejemos nada, que lleguemos al vestuario sin nada que reprocharnos y es lo que queremos. Es verdad que a veces salen las cosas mejor o peor, pero el equipo casi siempre lo da todo, intenta que la afición esté contenta con el juego del equipo y es lo que vamos a seguir haciendo.

Bordalás ha cambiado el sistema en los dos últimos partidos a un 4-1-4-1 con trivote por dentro. ¿Te sientes más cómodo con tres mediocentros?

Sí, hemos jugado así los dos últimos partidos. También el día del Barcelona introducimos un mediocentro más. No creo que sea tan decisivo el sistema, sino la actitud de nosotros del equipo y los jugadores. Es verdad que ha cambiado el sistema, pero los que salimos a jugar somos nosotros once y tenemos que salir para ganar.

¿De dónde sacas la sangre fría para jugar así?

(Ríe). ¡Desde siempre, desde siempre! Llevan años diciéndome que soy muy tranquilo jugando. A la gente que me ve le va a dar un ataque al corazón, pero es que juego así desde pequeñito, siempre he tenido la misma forma de jugar. Y no creo que vaya a cambiar.

¿También eres así fuera del campo?

Sí, sí, yo soy una persona tranquila, en el día a día me muestro como soy en el campo. No cambio mucho del fútbol al día a día. Soy una persona tranquila y eso se ve en el campo.

Muy tranquilo, pero eres el jugador de LaLiga que más faltas hace y el segundo de las grandes ligas de Europa. ¿Qué significa eso?

Lo sabía, son datos que están ahí, pero no creo que influya en mi forma de jugar. El míster pide intensidad y quizás eso se refleja en las faltas. El míster pide que seamos intensos y quizás venga por ahí.

¿Le va a llegar al equipo para alcanzar los puestos europeos?

Ojalá, somos el Valencia y el Valencia siempre tiene que estar peleando por los puestos de arriba. Nosotros lo que buscamos ahora es mejorar cada día, competir cada fin de semana y si hacemos las cosas bien no dará para estar ahí arriba. Quedan muchas jornadas por disputarse y tenemos que ir creciendo día a día y semana a semana.

Lástima que te pierdes el partido contra la Real Sociedad. Allí naciste y allí debutaste.

Sí, cada vez que juego en San Sebastián es especial para mí, allí también debuté y es una pena que no puede jugar este año allí.

Por cierto, te vi a principio de semana viendo el entrenamiento de la Absoluta en Las Rozas. A este paso vas a llegar. De hecho, ya hay compañeros de generación, que han dado el salto con Luis Enrique como Ferran, Eric o Abel.

Ver en la Absoluta a compañeros que han compartido vestuario conmigo me alegra mucho por ellos y te hace pensar que algún día puedas llegar tú. El míster es verdad que está apostando por gente joven y tengo que hacer las cosas bien en mi club para que me llegue la oportunidad.

"Espero que Gayà, Soler y yo estemos muchos años aquí"

Acabas contrato en 2023. El club tiene la intención de renovarte. ¿Cómo está ahora mismo tu renovación?

No hay mucha novedad. Yo estoy tranquilo. Mi entorno está tranquilo y el Valencia también. La verdad es que aún queda un año y medio y ahora yo creo que es momento de disfrutar en el campo, de hacer lo que se me da bien que es jugar al fútbol y lo otro ya vendrá solo.

Tú siempre has esperado al Valencia.

Sí, yo siempre he sido claro con ese tema. He crecido en el Valencia para mí jugar en el Valencia siempre va a ser lo máximo. El jugar aquí y la renovación son cosas que llegan con el rendimiento del día a día y ahí es en lo que estoy centrado, en crecer en esta posición y en hacer un buen año tanto yo como el equipo.

Decía esta semana Gayà que está más feliz que nunca en el Valencia. Imagino que te pasa algo parecido.

Sí, yo desde el primer día que empecé a jugar con el primer equipo es un sueño para mí, he pasado muchos años por la cantera, parecía que se veía muy lejos llegar al primer equipo, pero ahora estando ahí arriba lo valoras mucho más el esfuerzo de tantos años. La verdad es que estoy feliz, me encuentro muy a gusto con el equipo, con los compañeros, con los técnicos y con la vida que tengo aquí en València y estar aquí es especial para mí.

¿No va a haber problemas para la renovación entonces?

No, no, problemas no va a haber ninguno.

¿O sea que veremos a Guillamón muchos años aquí?

Sí.

El otro día habló Anil Murthy contigo. ¿Te dijo algo en este sentido?

No. El ‘presi’ muchas veces se acerca a saludar, lo saludamos siempre y hablamos de nuestras cosas, pero nada especial.

Él fue importante para tu última renovación...

Sí, sí, el ‘presi’ al final es el que maneja todo y, sí, fue importante.

Te pregunto para acabar por el futuro de dos de tus capitanes que te están ayudando mucho como son Gayà y Carlos Soler. ¿Renovarán?

Son jugadores que son muy importantes, que llevan muchos años en el primer equipo, son nuestros capitanes y para nosotros es muy importante que se queden. Son una parte muy importante del equipo y del grupo, conmigo además la relación es muy buena. Espero que estemos aquí muchos años.