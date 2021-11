Hugo Guillamón se ha convertido en uno de los nombres propios del Valencia de Bordalás. El de l’Eliana se ha ganado la titularidad en el centro del campo y no para de crecer. Sobre la mesa del club está el tema de su renovación de contrato, que finaliza en 2023. El jugador confiesa, en la entrevista concedida a SUPER durante su concentración con la selección Sub-21, que está "tranquilo". Ha esperado siempre el Valencia y esta vez no será diferente. "Queda un año y medio aún de contrato", dice. El ‘6’ está viviendo un sueño, no para de crecer y sus palabras en SUPER son una declaración de intenciones. Solo existe un camino posible: renovar.

La predisposición del jugador para ampliar su vinculación con el club es total, aunque asegura que de momento no hay demasiadas novedades al respecto: "Estoy tranquilo. Mi entorno está tranquilo y el Valencia también. La verdad es que aún queda un año y medio y ahora yo creo que es momento de disfrutar en el campo, de hacer lo que se me da bien que es jugar al fútbol y lo otro ya vendrá solo". "Siempre he sido claro con ese tema. He crecido en el Valencia para mí jugar en el Valencia siempre va a ser lo máximo. El jugar aquí y la renovación son cosas que llegan con el rendimiento del día a día y ahí es en lo que estoy centrado, en crecer en esta posición y en hacer un buen año tanto yo como el equipo", añade el valencianista.

Guillamón es feliz en el Valencia, una situación similar a la que confesó esta misma semana su capitán Gayà, y quiere seguir viviendo este sueño: "Desde el primer día que empecé a jugar con el primer equipo es un sueño para mí, he pasado muchos años por la cantera, parecía que se veía muy lejos llegar al primer equipo, pero ahora estando ahí arriba lo valoras mucho más el esfuerzo de tantos años. La verdad es que estoy feliz, me encuentro muy a gusto con el equipo, con los compañeros, con los técnicos y con la vida que tengo aquí en València y estar aquí es especial para mí"

Renovación de Gayà y Soler también pendientes

El Valencia CF tiene trabajo con las renovaciones de jugadores importantes. Tres jugadores que la casa que siempre han manifestado su deseo de seguir vistiendo la elástica valencianista. Carlos Soler, José Luis Gayà y Hugo Guillamón son tres pilares fundamentales ahora mismo en el equipo y en el vestuario. Respecto a la renovación de sus compañeros, el de l'Eliana confiesa que le gustaría que se concretaran cuanto antes porque son "jugadores muy importantes, que llevan muchos años en el primer equipo, son nuestros capitanes y para nosotros es muy importante que se queden. Son una parte muy importante del equipo y del grupo, conmigo además la relación es muy buena. Espero que estemos aquí muchos años".