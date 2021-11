José Bordalás explotó en el Benito Villamarín el pasado 27 de octubre. Su Valencia tocó fondo a nivel defensivo con una sonrojante goleada (4-1) que hizo saltar todas las alarmas por la fragilidad del equipo y el calendario (Villarreal y Atlético de Madrid) que asomaba en el horizonte. «Es un paso atrás. No podemos perder así. Nuestra afición no se merece la imagen que ofrecimos de equipo vulnerable. Estamos enojados. El resultado es contundente. La única forma de acabar con esto es haciendo que el equipo no sea tan frágil ni vulnerable», dijo el entrenador minutos después de la debacle contra el Real Betis. Su respuesta fue hablar con los jugadores para pedir un plus de intensidad, solidaridad en el esfuerzo y concentración y corregir los desajustes con el objetivo de ser un equipo más compacto y ordenado. Más allá de la charla, una de las teclas que tocó Bordalás en busca de soluciones fue el cambio de sistema. El alicantino renunció a su clásico 4-4-2 y apostó por el 4-1-4-1 reforzando el pasillo central con la entrada de un tercer mediocentro. El cambio no ha sido definitivo para arreglar todos los problemas del equipo, pero las sensaciones contra el Villarreal y el Atlético fueron buenas. De hecho, el cuerpo técnico medita darle continuidad al nuevo sistema de cara al partido del domingo contra la Real Sociedad. A nadie escapa que el equipo de Imanol Alguacil es muy fuerte por dentro con su trivote Zubimendi-Mikel Merino-David Silva.

Bordalás devolvió equilibrio al equipo contra el Villarreal con la entrada de Uros Racic al trivote. El serbio formó con Hugo Guillamón y Daniel Wass por dentro dejando la portería a cero un mes después. «Este planteamiento ha sido para hoy. Cada partido es distinto. Nosotros siempre preparamos los partidos pensado en nosotros y también intentando minimizar las virtudes del rival», explicó en sala de prensa. Una semana después, el técnico repitió el trivote contra el Atlético sumando a la causa a Carlos Soler en banda derecha. El Valencia no cortó su hemorragia de goles en contra, pero fue lo suficientemente fuerte para competir contra el equipo del Cholo Simeone. Bordalás ya utilizó el trivote por primera vez en el 3-1 contra el Barcelona. Los elegidos entonces fueron Guillamón, Wass y Soler. A pesar de la derrota y el árbitro, el equipo dejó buen sabor de boca.

Potencia a Soler, Wass y Racic

El técnico está dando continuidad a este nuevo dibujo que refuerza el pasillo central y permite mantener la defensa de cuatro. Los jugadores se está encontrando cómodos y esa es la mejor señal. Este sistema protege a Guillamón en la salida de balón y potencia las características de llegador de Soler, Wass y Racic. Ninguno de ellos es un organizador nato. Además el 4-1-4-1 abre la puerta a algunos jugadores que llaman a la puerta del entrenador como Koba Koindredi y, sobre todo, Yunus Musah. El trivote de Bordalás se hace fuerte.

Yunus pide sitio desde EE. UU.

Musah pide sitio en el trivote de Bordalás desde EEUU. Su selección venció (2-0) a México en la madrugada del sábado en el séptimo partido del octogonal de la Concacaf al Mundial de Catar 2022 y uno de los grandes protagonistas del partido fue Yunus. El internacional del Valencia (con el dorsal 6 a la espalda) fue titular de mediocentro en el trivote de Gregg Berhalter junto al capitán Tyler Adams y Weston McKennie. Yunus fue sustituido en el minuto 82 por Kelly Acosta después de una buena actuación: 69 intervenciones, 87,5% en la precisión de pase, un pase clave, 8 recuperaciones y 3 de 3 en desplazamientos largos. Fue el origen del primer gol del delantero del Chelsea Christian Pulisic abriendo un balón a la derecha a Timothy Weah y llegó arriba con 2 disparos fuera de los tres palos. Estados Unidos sentenció en el minuto 85 por mediación de Weston McKennie.

El valencianista volvió a confirmar que el mejor rendimiento de Yunus está por dentro. El estadounidense es un fijo en el 4-3-3 de su selección y pide sitio en el nuevo trivote de Bordalás. Contra el Atlético demostró que puede hacerse un hueco por dentro. El míster ‘centró’ a Musah y le permitió jugar liberado por el carril central, acercándole a un rol en el que se reconoce más. De hecho, hizo la apertura a José Luis Gayà del segundo gol. «Tenía muchas ganas de jugar y demostrar al míster que puedo hacerlo ahí», aseguró. Según las crónicas, «Berhalter, con un gran centro de campo, superó en la estrategia a Martino, que nunca pudo conseguir que ‘El Tricolor’ se quitase la presión de los jugadores».