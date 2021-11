El portero del Valencia CF Giorgi Mamardashvili está viviendo un parón de selecciones atípico. Los técnicos de la Federación de Fútbol de Georgia convocaron al valencianista para la Sub-21 y no para la absoluta como en las últimas convocatorias.

Giorgi ha perdido la titularidad en el Valencia a favor de Jasper Cillessen y su vuelta a la Sub-21 le brinda un escenario perfecto para competir y no perder contacto con la portería. El martes 16 de noviembre a las 18.00 hora será titular en el amistoso entre Georgia sub-21 e Inglaterra sub-21 que se disputará en el Estadio de Batumi.

Mamardashvili cuenta con la máxima confianza de los técnicos de Georgia y del Valencia. El portero de 21 años fue titular en la seis primeras jornadas de LaLiga. Sin embargo, a raíz de la derrota contra el Sevilla, fue relegado por Cillessen.

El club sigue teniendo muchas esperanzas depositadas en el joven georgiano. De hecho, ya le ha comunicado su intención de ejecutar su opción de compra antes del 1 de enero de 2022.

Bordalás zanjó el debate de la portería después de la goleada del Betis y lanzó un mensaje: "Todos están preparados para cuando se les necesite". "En la portería tenemos varios porteros que están trabajando muy bien. No hay debate, porque no hay nada cerrado. Todos están preparados para cuando se les necesite. Ahora está jugando Cillessen, pero hay tres porteros que están trabajando bien. Dialogamos mucho con Ochotorena. Lo que no se puede achacar es al portero toda la responsabilidad de los goles encajados. Mamardashvili no salió del once por los goles encajados sino porque estaba en una fase en la que tenía mucha responsabilidad siendo muy joven", dijo.