'Mini crisis' para los chicos de Miguel Ángel Angulo. Tras encajar la primera derrota de la temporada ante el Roda la semana pasada, el filial del Valencia no ha sido capaz de pasar del empate ante el Silla, un equipo en plena reconstrucción 'low cost' y que actualmente transita en mitad de tabla tras el cambio de directiva. Con este empate el Mestalla no solo pierde la primera plaza, sino que también pierde la segunda en favor de Atzeneta (nuevo líder) y el Roda.

Los chicos de Miguel Ángel Angulo han perdido el olfato goleador que tantas victorias les había dado en los primeros partidos de la temporada. Se quedaron a cero en Roda y hoy tan solo han podido anotar un tanto tras un latigazo espectacular de Fran Pérez. El técnico blanquinegro no dio con la tecla adecuada en ningún tramo del duelo y el Valencia no demostró la dominancia a la que nos tenía acostumbrados. Angulo, lejos de fiarse del rival, puso sobre el verde a un once muy parecido a teórico 'once de gala', con la única novedad de Bashiru, habitual jugador de segundos tiempo que esta vez partió como punta de lanza.

El Mestalla no encontró su juego, sobre todo en la primera parte. Además, todo se complicó con el golazo de Síscar para adelantar a los visitantes en el minuto veinticuatro del partido. Con ese resultado se marcharon los jugadores a vestuarios. Al Silla le salió a la perfección su plan de partido en los primeros cuarenta y cinco minutos, manteniéndose muy recogido atrás y esperando a que el Valencia propusiera. El cuadro blanquinegro amasó mucho el balón pero sin generar peligro. Una contra letal desniveló el marcador.

Cambió ligeramente la película en el segundo tiempo. El Mestalla se puso el mono de trabajo y comenzó a avisar al guardameta 'blanquet'. Sin embargo, no fue hasta el último tramo del partido, en el minuto 82, cuando Fran Pérez rescató un punto gracias a un buen gol.

De esta manera, el filial deja escapar los primeros puntos en el Puchades esta temporada y pierde el mando del Grupo XI de la Tercera RFEF en manos del Atzeneta. Próxima parada para los de Angulo, el siempre imponente Camp de Morvedre del Atlético Saguntino.