El Valencia CF tiene mucho que mejorar sobre todo en aspectos defensivos. A estas alturas es, tras el Levante (25), el segundo equipo de LaLiga con más goles encajados (20) y esto no gusta nada a Bordalás.

Durante el parón la solidez/contundencia defensiva ha sido uno de los temas a trabajar tal y como apuntó el preparador valenciano tras el último Valencia-Atlético (3-3) previo a estas dos semanas sin fútbol.

Urgen cambios en la parcela defensiva y estos podrían venir incluso con refuerzos. La hoja de ruta está clara y en el mercado de enero Bordalás ha pedido un central, pero ahora debe consensuarlo todo con Peter Lim.

Críticas a la defensa del Valencia CF

Especialistas del mundo del fútbol han destacado ya alguna que otra vez la obligación del equipo de mejorar en defensa. Uno de ellos fue Robert Fernández hace unas semanas.

El exfutbolista del conjunto valencianista fue crítico con el Valencia CF poniendo el foco en la defensa en una entrevista concedida en SER Deportivos Valencia tras el duelo en el Villamarín, considerando que el cuadro de José Bordalás, cuyo estilo se caracteriza por no encajar goles en exceso, no sabe poner en cerrojo en la retaguardia.

"Hace mucho que el Valencia, defensivamente en la parte central, no me gusta nada. El Valencia es un equipo grande, y en un equipo grande, los centrales deben de tener la capacidad de generar fútbol. No solo defender, porque defender es lo más fácil. Y si estás junto a tus compañeros es más fácil. Ayer vi al Betis y da gusto verle jugar al fútbol. El Valencia tiene que ser fuerte defensivamente, pero ha perdido esa situación. No es normal", comentó Robert Fernández.

Por otra parte, David Albelda, en el programa que coincidió con una entrevista a Paco Camarasa, analizó cuáles son los problemas del actual Valencia, que lleva siete encuentros sin marcar, y aportó soluciones para cerrar la mala dinámica de una vez por todas.

"El modelo Bordalás es un modelo que al Valencia le ha ido bien. Tiene que buscar la regularidad y encontrar el mejor nivel de todos. A lo mejor no tiene un equipo físico como el Getafe, pero sí con más calidad".