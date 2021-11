El 2021 ha cambiado completamente en los últimos dos meses para Thierry Correia. Su arranque de año, no solo esta temporada sino desde enero, dejaba claro que estaba en fase ascendente. Había dejado de ser un proyecto para convertirse en realidad. Menos errores tácticos, aportando en ataque, también en defensa y además creciendo de la mano de José Bordalás.

Con un entrenador con la inteligencia defensiva como la del alicantino y sabiendo que en presión alta su velocidad le permite ir hacia atrás, el Valencia CF tenía en el luso a un filón por explotar.

Empezó de hecho muy bien el curso y con él de titular solo se perdió un partido e incluyendo todos los duelos solo se perdió el del Madrid, aunque los dos goles recibidos fueron sin él sobre el césped. Ahora la gran incógnita es saber cuándo volverá porque Thierry no lo está pasando bien con sus dolores. De hecho va por ‘ratos’ y ese es el principal escollo a superar. El jugador hay días que se encuentra bien y otros en los que sufre.

La última aparición de Thierry

El último partido que jugó de titular de hecho fue contra los blancos. Empezó el partido pero a los 20 minutos tuvo que irse al suelo en un encuentro marcado por la ausencia de Gayà y las lesiones tempranas de Soler y el propio lateral portugués. A partir de ahí ha intentado volver en varias ocasiones y la más cerca estuvo en el partido previo al parón contra el Atlético de Madrid pero de nuevo fue un paso en falso.

En las sesiones previas al choque ante los colchoneros, el futbolista se encontró bien e incluso estaba prevista su entrada durante el duelo pero tenía dolor y el parón tenía que ser fundamental para recuperarle. Pero de momento todo sigue igual.

La realidad es que la situación del portugués va a días. Este lunes no saltó al césped y con el descanso del martes no será hasta el miércoles cuando se viva un nuevo capítulo en su recuperación.

Eso no quiere decir que esté descartado para el futuro más inmediato, sino que no tiene una fecha marcada en el calendario para su vuelta y para volver a estar en el once titular del entrenador valencianista. De momento quedan días para el duelo ante la Real Sociedad, donde está casi descartado salvo sorpresa. Todo depende de cuánto dolor tiene el futbolista, que no baja los brazos.