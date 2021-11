En el acto de entrega de la réplica de la bandera fundacional de la APAVCF se dieron cita varios exjugadores históricos del Valencia CF como fueron Rubén Baraja o Paco Camarasa. Precisamente el que fuera centrocampista y delegado del club respondió a las preguntas de SUPER:

¿Cómo estás? ¿Hay vida después del Valencia?

Me ha costado mucho asimilarlo porque he estado muchos años en el Valencia, pero bueno, la vida continúa y lo importante es tener salud y la familia al lado.

¿Qué piensas cuando ves las cuentas del club?

Estoy preocupado por la situación y todo lo que está pasando con el tema de la economía, que es un problema más serio. Hasta ahora estaba el problema deportivo, el de la infraestructura, el problema de cómo se están haciendo las cosas que a uno le puede gustar y a otro no, pero cuando entra lo económico los problemas pueden ser más graves.

Dijiste que el Valencia no sanaría hasta que se fuera Meriton...

Bueno, es mi forma de pensar, una de las soluciones es que se vaya y no porque despidieran a Paco Camarasa. A raíz del despido de Marcelino ha sido todo un despropósito de decisiones equivocadas y desgraciadamente los resultados van como la situación del club.

¿Y tú qué harías si fueras Gayà y Soler? Los conoces bien...

Pienso una cosa con el corazón, me gustaría que se quedarán, pero si analizas la situación y el futuro del club a corto plazo... si me pongo en la misma situación de ellos, a la edad que tienen, tiene que aprovechar su posición y sabiendo que son de los mejores jugadores a nivel nacional, pienso que no, coincido con Cañizares. Si fuera ellos primero me pensaría muchísimo renovar y si tuviera una oferta, evidentemente me iría.