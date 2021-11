"¿Presión por ser líderes? No tenemos ninguna. Sabemos que tenemos que ir partido a partido", señala Aritz Elustondo, jugador de la Real Sociedad, rival este domingo en LaLiga del Valencia CF. Y es que el conjunto donostiarra vive un buen momento pero no quiere oír hablar de euforia. Centrados ya en el partido ante los de Bordalás, el central de la Real prefiere seguir en la misma línea de trabajo que les ha llevado a liderar la clasificación de la competición.

Entrevista completa

¿A entrenar se va más contento siendo líder de la Liga?

(Se ríe) Siempre venimos con las ganas y la ilusión de entrenar bien. Ahora hemos tenido el fin de semana de descanso, pero ya estamos centrados en el partido ante el Valencia que es el siguiente.

Titular indiscutible, capitán… Pero las portadas se las llevan otros. ¿Estás poco valorado?

No lo creo. Sí que es verdad que hay otros que marcan las diferencias, pero aquí somos un equipo. Para que los Silva, Oyarzabal y compañía sean decisivos, los demás necesitamos estar ahí. Todos defendemos y todos atacamos. Vamos a una. Estamos logrando defender bien, con algunos partidos donde hemos logrado mantener la portería a cero y claro que nos llevamos parte del mérito, pero esto es un trabajo de todos.

¿Qué es la Real para Aritz?

Pues para mí lo es todo. Siempre he sido un aficionado de este equipo, desde que mi padre me llevaba a los partidos. Recuerdo ir siempre con él, pero no solo a ver la Real. Con mi padre iba también a ver al Beasain, el equipo del pueblo. Llegué a Zubieta cuando era cadete y de ahí he ido subiendo hasta el primer equipo. Estar aquí, siendo capitán, es un sueño que todo jugador tiene. De aficionado a jugador de la Real, tú dirás…

Con opciones de volver a ganar una liga con la Real. ¿Soñáis?

Hombre soñar siempre se puede, sobre todo la afición, pero estamos a estas alturas de la temporada y tan solo nos vale pensar en ir partido a partido. No es solo la liga, también estamos compitiendo en la Copa y en Europa y queremos llegar lo más lejos posible.

Lidiar con la presión no debe ser fácil tampoco...

Ahora se habla más de nosotros, pero presión ninguna. El equipo sabe lo que tiene que hacer, a qué quiere jugar, presionando al rival, teniendo siempre la pelota, siendo protagonistas. Tenemos claro que debemos ir semana a semana. Somos líderes con 28 puntos, pero a estas alturas es lo de menos.

Pero debe admitir que este equipo da para soñar

El equipo lleva tiempo sabiendo a lo que juega y el club ha logrado que el grueso de la plantilla sea el mismo, con un técnico que conoce la casa. Además, muchos jugadores vienen de la base, con un estilo de juego con el que el club ha trabajado. También se está haciendo un gran trabajo en los despachos, fichando jugadores que están demostrando rendir a un gran nivel. La cantera y el acierto en los traspasos está siendo clave.

Os habéis convertido en un club atractivo para los futbolistas...

Sí, está claro. El equipo está jugando muy bien en estos últimos años y el club está logrando asentar esa idea de juego. Esto hace que a los jugadores les atraiga estar aquí y, sobre todo, quedarse aquí.

¿De qué idea hablamos?

La Real lleva mucho tiempo trabajando en una misma idea, una idea que siguen desde el pre benjamín, hasta el filial y pasando por el femenino. Es una forma de ver y entender el fútbol. De querer la pelota, de salir desde atrás con el balón jugado, de ser protagonistas... No es casualidad que los equipos realistas desplieguen un buen juego y estén logrando éxitos.

Imanol supongo que tendrá mucho que decir

El técnico tiene una culpa muy importante del éxito. Sí, nos mete caña, sobre todo en los entrenos, que son muy intensos. Pero además de eso es muy cercano y el hecho de que lleve ya unos cuantos partidos en Primera nos está ayudando. Imanol estudia muy bien a todos los rivales y en función de ello vemos cómo debemos jugar. Si el rival empieza con un 4-4-2, un 4-3-3, un 3-5-2… Dependiendo de cómo se desenvuelva el rival tenemos matices en el juego, tanto en defensa como en ataque. Ahora también sabemos jugar más en largo.

Todo encarado a la salida de balón. ¿Remiro y los centrales sois más que importantes, no?

Ya no es solo Remiro, también Matt (Ryan) sabe que tiene que salir con el balón jugado. Para nosotros es muy importante y sí, cuando yo estaba en la cantera, los porteros y los centrales ya tenían que ser buenos con los pies. Para nuestro juego es clave.

Pero no olvida su ‘función’

Claro que no. A pesar de jugar siempre a muchos metros del portero, también sabemos defender en bloque bajo. Hay partidos donde el rival te puede encerrar y debes saber estar para proteger tu portería. No nos olvidamos de eso. En los entrenamientos trabajamos muy bien basculaciones, centros laterales y cualquier tipo de situación que nos pueda comprometer defensivamente.

Ahora llega Valencia, Mónaco, Espanyol, Madrid, PSV, Betis...

Hasta finales de diciembre nos llega un calendario muy apretado, pero voy a seguir apostando por la misma fórmula: partido a partido. Es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí y así seguiremos.

==