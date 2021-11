El Valencia CF ha presentado sus cuentas anuales y el presupuesto para la actual campaña, en la que prevé unas pérdidas de 36,5 millones contando con obtener un beneficio por valor de 37,7 millones en venta de jugadores. El club también anunció un préstamo solicitado el pasado 6 de julio a Rights and Media Funding por valor de 51 millones de euros para atender el pasivo circulante (deuda a corto plazo) y la ampliación de capital (por compensación de créditos) que se pretende aprobar en la Junta de Accionistas para solventar la causa de disolución en la que está inmerso. Para analizar todo esto, el jurista y accionista del Valencia CF, Gaspar Romero atiende a Superdeporte y cataloga de "nefasta" la gestión de Meriton Holdings al frente de la entidad.

Para el joven abogado, la decisión de ampliar capital es cortoplacista: "Aunque tú amplíes capital, si continuas teniendo más de 30 millones de pérdidas al año vas a estar igual dentro de temporada y media. Mientras tú no aumentes tus ingresos y reduzcas tus gastos es imposible", explica.

A día de hoy el Valencia tiene una estructura de ingresos marcada por la alta dependencia del dinero de la televisión, que representa un gran porcentaje del total, pero genera muy pocas ganancias a través de otras vías. Hace dos cursos, el club jugó la Champions e ingresó 60 millones de euros en concepto de competiciones, mientras que este curso ha presupuestado tres. "Toda la deuda que tiene el Valencia la paga con sus activos y no con beneficios. Si vende a sus activos habrá un día en que no tendrá nada y eso le puede pasar al Valencia. Ya no tiene jugadores que vender y tampoco tiene jugadores que te permitan competir a un nivel alto, lo que le da mayores ingresos: competiciones, derechos de TV... Si no juegas Champions, los derechos de LaLiga (que se prorratean según tu clasificación) van bajando... te metes en un bucle", explica Romero.

Sobre la viabilidad del club

Teniendo en cuenta que el club viene de dar pérdidas y que prevé darlas en la presente temporada, para Romero el club no tiene "ninguna viabilidad" con la gestión actual. "El club va a la deriva y se come las ampliaciones de capital. Tiene tantas pérdidas que ni siquiera la venta de jugadores está pudiendo compensar", explica el jurista.

"Desde que está Lim, el Valencia CF ha perdido 134 millones y ha tenido un beneficio de 270 millones por venta de jugadores. La venta de futbolistas y el beneficio que le estás sacando no está pudiendo impedir que incurra en pérdidas y los préstamos que está haciendo el accionista los está teniendo que capitalizar porque el club no tiene capacidad para devolverlos", desarrolla Romero, preocupado por la deriva de un club que está vendiendo sus activos para poder hacer frente a pagos a corto plazo y perdiendo potencial deportivo para optar a ingresos por competiciones europeas.

El Valencia ha anunciado una doble ampliación de capital. La primera, por compensación de créditos, para solventar la situación de causa de disolución en la que el club se encuentra inmerso y una segunda a la que Lim ha anunciado que no irá y que pueden suscribir accionistas minoritarios. Romero opina que si Lim quisiese sacar al club de la situación económica que atraviesa acudiría a esta segunda ampliación, pero que solamente acudirá a la primera porque su intención es meramente esquivar la causa de disolución.