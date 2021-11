Desde el colectivo Libertad VCF atendió a este periódico Dionisio Canales, que explicó que la situación en la que se encuentra el Valencia es muy grave. "¿Por qué LaLiga dejó al club con el Fair Play más bajo de Primera? Porque conocía estos número", explicó el jurista. "Debe cambiar es la gestión, porque la dinámica no puede ser solventar todos los años el problema de falta de liquidez y de ampliaciones. Habrá un momento que no te darán préstamos porque no tendrás nada con que garantizar", manifestó Canales, que denunció que el Valencia "baja poco a poco sus ingresos" y que tiene un importante problema de liquidez importante para responder a sus obligaciones.

Este colectivo lleva tiempo denunciando la situación económica que tiene el club, que ellos piensan que las cifras son tan malas como para estar en causa de disolución. De hecho, desde Libertad VCF se han emprendido medidas legales para tratar de solventar la situación y poner freno a la gestión de Meriton. El Valencia ha perdido más de lo que se presupuestó el año pasado. El club tiene un patrimonio neto más bajo que la mitad del capital social. Los peores números de Peter Lim: Así pretende volver a la casilla de salida del Valencia En cuanto a los presupuestos, la cifra de 36 millones de pérdidas le parece de "juzgado de guardia" teniendo en cuenta además que asumen que vendrán jugadores por valor de 37 millones netos. Si no lo consiguen, el club se podría plantar en unas pérdidas de 60 millones de euros. Desde Libertad VCF tienen claro que debe cambiar la gestión en el club porque con la dinámica actual no pueden solventar todos los años los problemas de liquidez que se generan a través de préstamos o ampliaciones de capital.