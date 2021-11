José Bordalás no podrá alienar su once de gala el domingo en el Real Arena. Dos fijos se caen del once. El técnico del Valencia CF tendrá que buscar alternativas obligadas por las ausencias de Hugo Guillamón y Gabriel Paulista. El ‘6’ vio la quinta amarilla contra el Atlético de Madrid y cumple ciclo en San Sebastián, la tierra que le vio nacer y debutar con la camiseta del Valencia. Tampoco podrá estar Paulista. El central no se ha recuperado de la microrrotura muscular que ya le impidió jugar el último partido de LaLiga antes del parón de selecciones.

El hispano-brasileño todavía no se ha incorporado a los entrenamientos y solo quedan tres sesiones. No está descartado, pero desde dentro del club se asume que sus posibilidades de jugar son mínimas. Y más en un escenario tan exigente como el estadio del líder del campeonato. El Valencia afronta una recta final de 2021 muy importante con rivales en teoría más asequibles y tomar riesgos con ‘Gabi’ sería un error. Bordalás tiene un problema sin Hugo y Paulista: dos de los tres jugadores llamados a formar el triángulo de seguridad del equipo. Sin Paulista El técnico tendrá que buscar soluciones en la plantilla. Mouctar Diakhaby será el encargado de sustituir a Paulista en el centro de la zaga. El francés repetirá como contra el Atlético con la obligación de no cometer errores defensivos como los que condenaron al equipo contra los del Cholo Simeone. Diakhaby no completó un mal partido contra los rojiblancos, pero su desajuste en el pasillo central en el gol de Luis Suárez le penalizó hasta el suspenso. El resto de la defensa es intocable con Dimitri Folquier en el lateral derecho (Thierry Rendall continúa con problemas físicos y no tiene fecha de vuelta), el capitán José Luis Gayà en el carril izquierdo y Omar Alderete por dentro. El internacional paraguayo regresa este jueves a tiempo después de no haber disputado ningún minuto con una selección de Paraguay que tiene pie y medio fuera del Mundial después de tropezar con Chile y Colombia. Guedes juega en el Reale Arena sí o sí Sin Hugo Más difícil será el recambio de Guillamón en el centro del campo por sus características de juego únicas en la plantilla y porque se ha convertido en un pieza fundamental para el Valencia de Bordalás. Hugo se ha perdido solo dos partidos esta temporada. Contra el Granada por sanción y ante el Mallorca por decisión técnica. En los dos encuentros el técnico apostó por un doble pivote formado por Uros Racic y Daniel Wass. Todo apunta a que el serbio será el recambio de Hugo contra la Real. Y la lógica apunta a que será, de nuevo, en un trivote con la entrada de un tercer mediocentro que puede ser Carlos Soler. Tal y como publicó SUPER, los jugadores se encuentran cómodos con el 4-1-4-1, las sensaciones fueron buenas contra el Villarreal y el Atlético y estamos ante un nuevo dibujo técnico que puede tener continuidad porque funciona, porque se ajusta al partido del domingo entre otras cosas porque la Real tiene un trivote muy poderoso con Zubimendi, Mikel Merino y David Silva. Bordalás echa más leña al fuego en el Valencia CF ¿Y Maxi? Bordalás tiene más abanico de posibilidades en ataque. El uruguayo se ha recuperado de su lesión y está a disposición del entrenador. ¿Lo sentará o lo devolverá al once titular? Es la incógnita. Si el entrenador opta por el 4-4-2 con dos delanteros puede tener sitio arriba con Gonçalo Guedes. Hugo Duro y Hélder Costa ocuparían las bandas. Si por contra el entrenador repite con el trivote, habrá una plaza menos en ataque y Maxi lo tendrá muchos más complicado: Guedes es fijo y Duro y Hélder han hecho méritos para tener continuidad. Cheryshev y Jason regresan a la lista, pero no entran en los planes de inicio.